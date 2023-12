Suppenkult: Die Vielfalt der deutschen Suppen

Nirgendwo ist die regionale Suppenvielfalt so groß wie in Deutschland - wir haben sogar ein Deutsches Suppen-Institut! Suppe geht immer, zu jeder Jahreszeit, zu jeder Tageszeit. Katharina Pflug und Manuel Kohler zeigen das vielleicht vielseitigste Gericht auf unseren Tafeln.Suppenkult: Köstliche Suppenrezepte von herzhaft bis süß und von kalt bis warm.

Das ideale Kochbuch mit Suppen aus der ganzen Welt: Unwiderstehliche Suppenrezepte für jede JahreszeitSuppe und Brot – das ist so etwas wie die Basis unserer Ernährung. Damit werden wir alle groß, von Kap Arkona bis zum Allgäu. Kein anderes Land weist eine derart große regionale Suppenvielfalt auf wie Deutschland. Das schafft nicht mal die berühmte französische Küche! Wie wichtig uns die Suppe ist, zeigt auch dieser Fakt: Seit 1996 gibt in Bonn ein Deutsches Suppen-Institut. Und die deutsche Brotkultur ist seit 2014 sogar immaterielles Weltkulturerb





