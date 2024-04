Supervulkan bei Neapel erschüttert Menschen in Pozzuoli

Der Supervulkan bei Neapel hat mit einem neuen Schwarmbeben die Menschen in der Bucht von Pozzuoli aufgeschreckt. Der Bürgermeister reagiert. Das erste stärkere Beben mit der Magnitude 2,9 wurde um 7.14 Uhr im Golf von Pozzuoli registriert, gefolgt von einem zweiten, stärkeren Erdbeben der Stärke 3,2 um 7.

32 Uhr. Nach Angaben des Nationalen geophysikalischen und vulkanologischen Instituts INGV ereigneten sich die Erdbeben in geringer Tiefe, das erste große in 3 km, das zweite in 2,6 km.

Supervulkan Neapel Schwarmbeben Pozzuoli

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



merkur_de / 🏆 32. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Supervulkan in Italien: Heftiges Schwarmbeben erschüttert NeapelDer Supervulkan bei Neapel, bekannt für seine verheerende Vergangenheit, sorgt erneut für Schlagzeilen. In der Hafenstadt Pozzuoli, im Herzen der phlegräischen Felder, leben rund 350.000 Menschen in ständiger Sorge.

Herkunft: merkur_de - 🏆 32. / 63 Weiterlesen »

Supervulkan in Italien: Wissenschaftler sieht drei Millionen Menschen in großer GefahrDer Supervulkan bei Neapel, bekannt für seine verheerende Vergangenheit, sorgt erneut für Schlagzeilen. In der Hafenstadt Pozzuoli, im Herzen der phlegräischen Felder, leben rund 350.000 Menschen in ständiger Sorge.

Herkunft: merkur_de - 🏆 32. / 63 Weiterlesen »

Supervulkan in Italien: Wissenschaftler sieht drei Millionen Menschen in großer GefahrDer Supervulkan bei Neapel, bekannt für seine verheerende Vergangenheit, sorgt erneut für Schlagzeilen. In der Hafenstadt Pozzuoli, im Herzen der phlegräischen Felder, leben rund 350.000 Menschen in ständiger Sorge.

Herkunft: merkur_de - 🏆 32. / 63 Weiterlesen »

Supervulkan in Italien: Wissenschaftler sieht drei Millionen Menschen in großer GefahrDer Supervulkan bei Neapel, bekannt für seine verheerende Vergangenheit, sorgt erneut für Schlagzeilen. In der Hafenstadt Pozzuoli, im Herzen der phlegräischen Felder, leben rund 350.000 Menschen in ständiger Sorge.

Herkunft: merkur_de - 🏆 32. / 63 Weiterlesen »

Supervulkan in Italien: Wissenschaftler sieht drei Millionen Menschen in großer GefahrDer Supervulkan bei Neapel, bekannt für seine verheerende Vergangenheit, sorgt erneut für Schlagzeilen. In der Hafenstadt Pozzuoli, im Herzen der phlegräischen Felder, leben rund 350.000 Menschen in ständiger Sorge.

Herkunft: tzmuenchen - 🏆 41. / 63 Weiterlesen »

Supervulkan in Italien: Wissenschaftler sieht drei Millionen Menschen in großer GefahrDer Supervulkan bei Neapel, bekannt für seine verheerende Vergangenheit, sorgt erneut für Schlagzeilen. In der Hafenstadt Pozzuoli, im Herzen der phlegräischen Felder, leben rund 350.000 Menschen in ständiger Sorge.

Herkunft: tzmuenchen - 🏆 41. / 63 Weiterlesen »