Supermarkt: Kaufland-Filialen machen dicht – Sprecher äußert sich

Wer einmal seinen bevorzugten Supermarkt gefunden hat, tut sich oft schwer, diesen zu wechseln. Schließlich kennt man in der Filiale des Vertrauens die Wege und weiß, wo man was findet und wie man schnell zur Kasse kommt. Außerdem ist sie meist nicht allzu weit weg von zu Hause, sodass sich das Schleppen der Einkäufe in Grenzen hält.

Nervig, wenn man dann durch äußere Umstände gezwungen ist, sich einen neuen Supermarkt in der Umgebung zu suchen. Auf viele Kaufland-Kund:innen kommt jetzt jedoch genau dieses Szenario zu. Dabei ist es wahrlich nichts Neues, dass im Filialnetz der Supermarkt-Kette viel Bewegung ist.

Denn erst vor drei Jahren hat Kaufland 92 Filialen des zerschlagenen Konkurrenten Real übernommen. Die Metro-Tochter war 2020 an die Investorengruppe SCP verkauft worden und musste in Folge der Übernahme rund 200 Filialen schließen. Kaufland wiederum wuchs in der Folge jedoch deutlich. headtopics.com

Deutschlandweit betreibt die wie der Discounter Lidl zur Schwarz-Gruppe gehörende Kette rund 770 Filialen mit rund 90.000 Mitarbeiter:innen.Der Standort im thüringischen Greiz wird demnach im Juni 2024 aufgegeben. Im selben Monat soll der Kaufland in Siegen schließen. Der im Bochum-Ruhrpark schließt laut dem Bericht im September 2024, im Januar 2025 folgt dann der im Palais West in Recklinghausen und zwei Monate darauf der in Dortmund-Mengede.

Der Sprecher verwies darauf, dass Kaufland in den vergangenen Monaten unter anderem in Villingen-Schwenningen und München neue Filialen eröffnet habe. Noch in diesem Jahr sollen zudem Neueröffnungen in Frankfurt und Waiblingen (Baden-Württemberg) folgen. 2024 ist dann noch eine weitere Eröffnung in Tuttlingen, ebenfalls in Baden-Württemberg, geplant. headtopics.com

