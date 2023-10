Superfood Pekannuss: Für Pasta, Salat und mehr

Die Pekannuss ist ein Allrounder, der besonders in der veganen Küche Anklang findet. Etwa über Pasta gerieben als Alternative zum Parmesan oder als Nussmilch in den Kaffee. Mit einem Fettgehalt von 72 Prozent ist die Nuss zwar sehr kalorienreich, gleichzeitig aber ein guter Lieferant für Vitamine, ungesättigte Fettsäuren und Mineralstoffe wie Kalium, Kalzium oder Magnesium.

Aber die Pekannuss kann noch mehr:Das kaltgepresste Öl eignet sich gut zum Kochen oder für Salatdressings. Ein Jahr lang gut:Pekannüsse richtig lagern Wie bei vielen anderen Nüssen auch sollten gemahlene, gehackte oder gehobelte Pekannüsse schnell verbraucht werden, empfiehlt das Bundeszentrum für Ernährung (BZfE). Aufgrund ihres hohen Fettgehalts können sie nämlich schnell ranzig werden.

