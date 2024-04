Superbike-WM: MV Agusta vor dem Aus

Wenn die Superbike-WM am 15./16. September in Portimão weitergeht, endet eine quälend lange Sommerpause von neun Wochen. Was seit dem Meeting in Misano passiert ist.Am 7./8. Juli fanden in Misano die letzten Rennen der seriennahen Weltmeisterschaft statt, die Sommerpause endet in einer Woche mit dem Meeting in Portimão – neun Wochen, die nur von einem zweitätigen Test auf der portugiesischen Rennstrecke unterbrochen wurde.

Der Auftritt von MV Agusta in der Superbike-WM wird nicht vom Werk in Varese gestemmt, das Team gehört dem besonnenen Andrea Quadranti. Der Schweizer sieht das Ende seiner Bemühungen kommen, denn die Homologation für das aktuelle Motorrad läuft nach der Saison 2018 ab. Ein neues Modell mit Euro4-Zulassung ist nicht in Sicht. «Die schlechteren Ergebnisse machen es noch schwieriger, neue Partner zu finden», erklärte Teameigentümer Quadrant

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



SpeedweekMag / 🏆 91. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses Michael Roth von der SPD steigt aus der Politik aus„Wenn die Tür zum Fraktionssaal aufging, hatte ich zuletzt den Eindruck, ich steige in einen Kühlschrank“

Herkunft: RTL_com - 🏆 101. / 51 Weiterlesen »

Wasser aus der Flasche oder aus der Leitung QualitätEinweg-Plastikflaschen beherrschen den Getränkemarkt in Deutschland. Doch während viele das prickelnde Mineralwasser bevorzugen, zählt unser Leitungswasser zu den besten weltweit. 2022 tranken wir pro Kopf durchschnittlich 129,5 Liter Mineralwasser.

Herkunft: tzmuenchen - 🏆 41. / 63 Weiterlesen »

Wasser aus der Flasche oder aus der Leitung QualitätEinweg-Plastikflaschen beherrschen den Getränkemarkt in Deutschland. Doch während viele das prickelnde Mineralwasser bevorzugen, zählt unser Leitungswasser zu den besten weltweit. 2022 tranken wir pro Kopf durchschnittlich 129,5 Liter Mineralwasser.

Herkunft: tzmuenchen - 🏆 41. / 63 Weiterlesen »

Der Mann mit der Maut: Ex-Verkehrsminister Scheuer scheidet aus dem Bundestag ausDas Maut-Debakel haftet dem ehemaligen Verkehrsminister Scheuer an wie Pech. Schließlich kostet die gescheiterte PKW-Maut den Bund fast 250 Millionen Euro. Nun zieht sich der CSU-Politiker vorzeitig von der Berliner Bühne zurück.

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89 Weiterlesen »

BSB: Shane Byrne kehrt zurückNach zwei Jahren in der Superbike-WM kehrt Shane Byrne in die Britische Superbike-Meisterschaft zurück.

Herkunft: SpeedweekMag - 🏆 91. / 51 Weiterlesen »

Neuer Hersteller aus China: QJMotor strebt Projekt in der Superbike-WM anQJMotor präsentiert im Rahmen des WSBK-Events in Barcelona das Projekt für die Supersport-WM 2024: Die Chinesen wollen schnellstmöglich in die Superbike-WM

Herkunft: MST_AlleNews - 🏆 28. / 65 Weiterlesen »