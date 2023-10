Superbike-Ärztin hilft, damit Racing stattfinden kann

Seit dem Saisonauftakt der Superbike-WM 2020 auf Phillip Island ist auf der Rennstrecke nicht mehr viel passiert, denn das neue Coronavirus hat die ganze Welt in seinen Würgegriff genommen. Durch vielfältige Maßnahmen konnten die Infektionszahlen reduziert werden, dazu stellen sich die Gesundheitssysteme immer besser auf die Pandemie ein.

Daher wurden erste Lockerung vorgenommen und Motorsport-Fans können Hoffnung haben, dass sie in diesem Jahr noch Rennen erleben werden. Für die Superbike-WM ist die Fortsetzung der Saison für Anfang August in Jerez vorgesehen. Die Dorna als Promoter der seriennahen Weltmeisterschaft sowie der MotoGP ist in enger Abstimmung mit der spanischen Regierung, damit das Meeting stattfinden kann.

Nachdem das Meeting in Imola bereits aus dem SBK-Kalender gestrichen wurde, ist in Italien eine Veranstaltung in Misano wahrscheinlich. Zuvor muss die italienische Regierung überzeugt werden, dass die Wiederaufnahme der Motorsportaktivitäten sicher ist. Daran arbeitet unter anderem Dr. Monica Lazzarotti, die an den Rennwochenenden als 'WorldSBK Medical Direktor' tätig ist. headtopics.com

«Ich bin intensiv damit beschäftigt, für den italienischen Verband einen Sicherheitsplan zu erstellen, damit die Aktivitäten auf der Rennstrecke wieder aufgenommen werden können», sagte die Italienerin.​Max Verstappen ist dreifacher Formel-1-Champion, nur fünf Piloten haben mehr Titel erobert in der Königsklasse. In der Wahnsinns-Saison 2023 hat der Niederländer ein neues Niveau erreicht.

Weiterlesen:

SpeedweekMag »

Ezpeleta gibt Superbike-Teams die letzte ChanceAm morgigen Samstag treffen sich Hersteller, FIM und Dorna, um die technischen Regeln der Superbike-WM 2014 zu beschließen. Weiterlesen ⮕

Was die Superbike-Stars beim Finale in Jerez erwartetNach einem Jahr Pause kehrt die Superbike-WM am Wochenende auf den 4,423 Kilometer langen «Circuito Permanente de Jerez» zurück. Es ist der letzte Akt der diesjährigen Meisterschaft. Was man wissen muss. Weiterlesen ⮕

Start in die alpine Saison: Hat die Skination Deutschland die Chance auf ein Comeback?Der Ski-Sport war lange Zeit für Deutschland eine sichere Bank. Doch diese Zeiten sind vorbei. Es steht nicht gut um die Skination Deutschland. Gibt es noch Hoffnung? Weiterlesen ⮕

Die DDR und Israel: Die Palästinenser waren Verbündete, die Zionisten der AggressorEin Ostdeutscher schreibt ein Buch über „das Judenproblem“, ein anderer ist „total gegen Israel“. Unsere Autorin fragt sich: Was ist mit ihren Landsleuten los? Weiterlesen ⮕

Die Türkei, Israel und die Palästinenser: Deshalb unterstützt Erdoğan die HamasRecep Tayyip Erdoğan wollte eigentlich vermitteln im Nahostkonflikt – doch nun stellt er sich eindeutig auf die Seite der Hamas. Die Bundesregierung zeigt sich überrascht von seinen Tiraden gegen Israel und den Westen. Weiterlesen ⮕

Die Türkei, Israel und die Palästinenser: Deshalb unterstützt Erdoğan die HamasRecep Tayyip Erdoğan wollte eigentlich vermitteln im Nahostkonflikt – doch nun stellt er sich eindeutig auf die Seite der Hamas. Die Bundesregierung zeigt sich überrascht von seinen Tiraden gegen Israel und den Westen. Weiterlesen ⮕