Super RTL steigert Marktanteil mit Weihnachtsfilmen

Ob Nitro, ProSieben Maxx, Sixx oder TLC: Viele kleine Sender haben im November Marktanteile eingebüßt. Nicht so Super RTL: Der Sender, der in seinem Abendprogramm namens RTL Super derzeit ausschließlich auf Weihnachtsfilme setzt, war mit Blick auf die klassische Zielgruppe der größte Gewinner des Monats und verbesserte seinen Marktanteil im Vergleich zum Oktober um 0,3 Prozentpunkte auf 2,2 Prozent.

Damit belegte Super RTL hinter Nitro den zweiten Rang unter den Spartensendern und erzielte ganz nebenbei den besten Wert seit vier Jahren. Zugleich verbesserte sich Super RTL mit seinem Kinderprogramm Toggo ebenfalls deutlich: Nachdem im Oktober noch ein Jahrestief hingenommen werden musste, stieg der Marktanteil bei den 3- bis 13-Jährigen nun um drei Prozentpunkte auf 20,6 Prozent - zumindest wenn man den Ableger Toggo Plus dazurechne. Einer der Treiber war unter anderem der Klassiker'Weihnachtsmann & Co. KG', der täglich im Vorabendprogramm ein echter Einschalter is





