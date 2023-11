Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars - Ein Remake des Klassikers

Erst vor Kurzem erschien mit Super Mario Bros. Wonder ein brandneues Abenteuer mit Nintendos allseits bekanntem Klempner und für den 17. November steht schon das nächste Abenteuer in den Startlöchern. Im Vergleich zum brandneuen Spiel, das im Oktober erschien, ist Super Mario RPG allerdings ein Remake von dem ursprünglich 1996 in Japan und Nordamerika erschienenen Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars.

In Europa konnten Fans erst 2008 in den Genuss des Rollenspiels kommen, das sich so anders und doch vertraut spielt wie alle Mario-Spiele zuvor. Ob das Remake gelungen ist und wie sich das in die Jahre gekommene RPG noch heute spielt, habe ich mir genauer angeschaut. Ein kunterbuntes, aber klassisches Rollenspiel Zu Beginn des Spiels sieht alles aus wie immer. Unser Lieblingsbösewicht Bowser entführt Prinzessin Peach, die eigentlich nur gemütlich ein paar Blumen im Garten pflücken wollte. Es liegt also wieder mal an Mario, die Prinzessin zu retten, weswegen er sich auch direkt zu Bowsers Schloss aufmach

:

GAMEPRO_DE: Neu für die Nintendo Switch: Bestellt jetzt Super Mario Bros. Wonder und Super Mario RPG vorAuf der Nintendo Direct 2023 wurden neue Mario Spiele für die Nintendo Switch vorgestellt. Erfahrt hier alles zu Inhalt, Preisen und Release.

Herkunft: GamePro_de | Weiterlesen »

NTOWER_DE: Super Mario RPG: Remake und SNES-Original im 1:1-Videovergleich - ntower - Dein Nintendo-OnlinemagazinAm 17. November erscheint mit Super Mario RPG ein Remake des SNES- Rollenspiel s aus dem Jahr 1996, das die Geschichte von „Frosch“ Mallow und der…

Herkunft: ntower_de | Weiterlesen »

NTOWER_DE: Super Mario RPG: Zahlreiche Änderungen und Neuerungen im Remake enthalten - ntower - Dein Nintendo-OnlinemagazinSeit der Ankündigung von Super Mario RPG wird in sozialen Netzwerken abseits der Protagonisten über kaum einen Charakter derart viel diskutiert wie…

Herkunft: ntower_de | Weiterlesen »

EUROGAMER_DE: Super Mario RPG kommt als Remake auf die Switch Nintendo bringt ein Remake von Super Mario RPG auf die Nintendo Switch, somit erscheint es erstmals offiziell in Europa.

Herkunft: eurogamer_de | Weiterlesen »

GAMEPRO_DE: Super Mario RPG: Remake des SNES-Klassikers offiziell angekündigt Super Mario RPG war der Beginn von Marios RPG -Karriere. Noch in diesem Jahr wird es ein umfangreich überarbeitetes Remake geben.

Herkunft: GamePro_de | Weiterlesen »

NTOWER_DE: Super Mario RPG: Nintendo teilt neue Screenshots zum kommenden Remake - ntower - Dein Nintendo-OnlinemagazinDas Remake von Super Mario RPG gehört zu den heißesten Ankündigungen der vergangenen Nintendo Direct. Die aufpolierte Neuauflage des Originals von…

Herkunft: ntower_de | Weiterlesen »