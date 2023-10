Super-Formula-Champion Ritomo Miyata: Ab 2024 mit ASP-Lexus in der WEC?

Ritomo Miyata krönte sich am vergangenen Wochenende zum Champion in der japanischen Super Formula - nun plant der Japaner einen Umstieg in die WECdurch und krönte sich damit zum diesjährigen Champion der Serie.

In der Saison 2020 krönte sich der Japaner zum Meister in der Super Formula Lights, bevor in diesem Jahr der"große" Meistertitel folgte. Seit Anfang des Jahres gehört Miyata, der auch in der japanischen Super-GT-Serie fährt, bereits zum WEC-Challenge-Programm von Toyota, das jungen Rennfahrern den Einstieg in die Langstrecken-WM erleichtern soll.

Schwerer Unfall überschattet das Saisonfinale der japanischen Super FormulaRed-Bull-Junior Liam Lawson verpasst den Titelgewinn in der japanischen Super Formula um acht Punkte. Das Saisonfinale wurde von einem schweren Unfall im Samstagsrennen überschattet. Weiterlesen ⮕

Super Bowl 2024: Alle Infos zum Super Bowl LVIII - Halftime-Show, Datum, Kickoff, Favoriten, TicketsNach dem Super Bowl 2023 ist vor dem Super Bowl 2024. ran wirft einen Blick auf das NFL-Finale im kommenden Jahr und hat alle wichtigen Informationen gesammelt. Weiterlesen ⮕

Keine GeForce RTX 4080 Super, aber möglicherweise eine stärkere GeForce RTX 4070 SuperGerüchten zufolge wird es keine deutlich stärkere GeForce RTX 4080 Super mit 20 GB Grafikspeicher geben. Stattdessen wird nun über eine mögliche stärkere GeForce RTX 4070 Super spekuliert, die dem Ti-Modell nahekommt. Weiterlesen ⮕

Max Verstappen: Dreifacher Formel-1-Champion in der Saison 2023Max Verstappen hat in der Saison 2023 sein drittes Formel-1-Championat gewonnen und erreicht ein neues Niveau in der Königsklasse. Weiterlesen ⮕

Der Hundetrainer-Champion: Andreas Ohligschläger gibt Tipps für die Kommunikation mit HundenAndreas Ohligschläger, ein erfahrener Hundetrainer, gibt in seiner neuen Tiersendung "Der Hundetrainer-Champion" wertvolle Tipps für die Kommunikation zwischen Mensch und Hund. Er betont, dass es wichtig ist, die Fehler im Umgang mit Hunden zu erkennen und zu vermeiden, wie z.B. Vermenschlichung, Zutexten, Ungeduld und Aggression. Ohligschläger erklärt, dass Hunde unsere Ängste spüren und wenn sie merken, dass der Mensch unsicher ist, übernehmen sie die Führung, was zu Problemen beim Spaziergang führen kann. Er betont jedoch, dass es erlaubt ist, mit dem Hund zu sprechen und auch mal Unsinn zu machen. Weiterlesen ⮕

DTM-Champion René Rast feiert mit Nico RosbergNico Rosberg gratuliert René Rast zum DTM-Champion-Titel und feiert mit ihm und seinem Vater Keke bei der Audi-internen Meisterfeier. Team Rosberg gewinnt sowohl den Fahrermeister- als auch den Teamtitel. Weiterlesen ⮕