Der Smartphone-Hersteller Sunbird hat angekündigt, dass die App Nothing Chats ab sofort für Android-Smartphones verfügbar ist. Damit ist Sunbird der erste Hersteller, der den Chat-Standard von Apple auch auf Android-Geräten anbietet. Kunden in den USA, Kanada, Großbritannien und der EU können die App ab Freitag im Play Store herunterladen. Sunbird möchte mit dieser Funktion die Grenzen zwischen den verschiedenen Chat-Diensten überwinden.

Um die App nutzen zu können, müssen die Nutzer ihre iCloud-Accounts freigeben

:

FN_NACHRİCHTEN: Nothing feiert Black Friday mit preisgekrönten Produkten Phone (2) und Ear (2)London (ots) - Der Countdown läuft: Am 24. November ist Black Friday und das bedeutet jede Menge attraktiver Deals gerade im Tech-Sektor. Auch Nothing, die ikonische Technologie marke, ist dabei und bietet

HEİSE_DE: Korruptionsaffäre im App Store von Apple in ChinaMehrere Mitarbeiter von App le in China wurden wegen Korruption entlassen. App -Entwickler haben ihnen Geschenke und Einladungen angeboten, um eine bessere Platzierung im App Store zu erreichen.

SWR3: SWR3 App: Neue Funktionen für noch mehr HörvergnügenDie SWR3 App hat neue Funktionen erhalten, um den Hörern noch mehr Komfort zu bieten. Jetzt kann man sich mit dem Live-Radiostream wecken lassen und individuell die Snooze-Funktion einstellen.

FOLLOW_THE_G: Smarte Weihnachtsbeleuchtung: Diese Lichterketten sind gerade heftig reduziertIntelligente Weihnachtsbeleuchtung ohne teure Dekoration? Das geht! Mit den smarten und App -steuerbaren „Govee Christmas String Lights“ und „Govee Curtain Lights“ bringt ihr weihnachtliche Vibes direkt in euer Zuhause oder sorgt für stimmungsvolle Beleuchtung – wir verraten, was die Lichterketten noch so besonders macht.

HEİSEONLİNE: Nepal verbietet TikTokAuf einer Kabinettssitzung am Montag wurde der Beschluss gefasst, die Social-Media- App des chinesischen Tech-Konzerns ByteDance zu verbieten, da sie negative Auswirkungen auf die soziale Harmonie habe. In den vergangenen vier Jahren wurden in dem kleinen Land 1.647 Fälle von Cyberkriminalität in Verbindung mit TikTok gemeldet. Ein großer Teil der Gesellschaft kritisiere die Social-Media-Plattform dafür, eine Tendenz zur Hassrede zu begünstigen.

DE_CRYPTONEWS: IOTA-Kurs und vielversprechende AlternativenDie Performance der Kryptowährung IOTA war in den letzten Jahren mäßig. Experten erklären den Wertverlust mit der schwachen globalen Marktlage und dem Wertverfall von Leitwährungen wie Bitcoin. Eine vielversprechende Alternative ist Fight Out, eine App , die Fitness und Kryptowährungen verbindet.

