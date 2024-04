Summersounds-Festival in Bremen ruft zur finanziellen Unterstützung auf

In Bremen ruft das Summersounds-Festival zur finanziellen Unterstützung auf. Die Veranstalter hoffen auf Spenden , um die wegfallenden öffentlichen Mittel auszugleichen. Hintergrund der finanziellen Notlage der Veranstalter ist die derzeitig geltende Haushaltssperre in der Stadt Bremen . Denn die hat dazu geführt, dass einige der bisher gewährten öffentlichen Fördergelder nicht ausgezahlt werden können. Im Fall des Summersounds-Festival s brechen beispielsweise Mittel der Kultur behörde weg.

Ab Sonnabend, 6. April, können Festivalbegeisterte nun über die Spendenportale der Plattformen Betterplace und Paypal das Summersounds-Festival unterstützen. "Wir freuen uns über jeden Euro", versichert Veranstalterin Astrid-Verena Dietze. Wenn jeder und jede, die das Festival besuchen möchten, nur einen Euro spenden würden, so die Überlegung der Neustädter Stadtteilmanagerin, wären die Geldprobleme schon deutlich kleiner. Dietze und ihr Team hoffen, dass über die Spendenportale mindestens 15.000 Euro zusammenkommen

Summersounds-Festival Bremen Spenden Finanzielle Unterstützung Öffentliche Mittel Haushaltssperre

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



weserkurier / 🏆 55. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Summersounds-Festival Bremen: Spendenaufruf wegen FinanznotIn Bremen ruft das Summersounds-Festival zur finanziellen Unterstützung auf. Die Veranstalter hoffen auf Spenden, um die wegfallenden öffentlichen Mittel ...

Herkunft: weserkurier - 🏆 55. / 62 Weiterlesen »

Niedersachsen & Bremen: Unterstützung für Hafenausbau durch Bund weiter unklarDas Land Niedersachsen und die Hafenwirtschaft wollen in den Hafenausbau in Cuxhaven investieren. Der Bund soll sich finanziell beteiligen. Eine Entscheidung dazu steht noch aus.

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89 Weiterlesen »

Niedersachsen & Bremen: Busse und Straßenbahnen stehen in Bremen stillWer sonst in Bremen Busse und Bahnen nutzt, muss sich seit dem frühen Morgen eine Alternative suchen. Die Gewerkschaft Verdi legt mit einem Warnstreik den Nahverkehr lahm.

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89 Weiterlesen »

Niedersachsen & Bremen: Klimaaktivisten blockieren Kreuzung in BremenAktuelle Nachrichten aus Niedersachsen & Bremen

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89 Weiterlesen »

Niedersachsen & Bremen: Bunter Rummel in Bremen: Osterwiese beginnt diesen FreitagEine Fahrt mit der Achterbahn, Zuckerwatte naschen und sich im Getümmel treiben lassen: An diesem Freitag beginnt in Bremen eines der größten Frühlingsfeste.

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89 Weiterlesen »

Niedersachsen & Bremen: Verband: Armut ist im Land Bremen anteilig am größtenAktuelle Nachrichten aus Niedersachsen & Bremen

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89 Weiterlesen »