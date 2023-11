Suchtpraxis in Berlin-Kreuzberg in Gefahr

Mehr als 130 heroinabhängige Suchtkranke bekommen in der Praxis in der Köpenicker Straße Hilfe - aber vielleicht nicht mehr lange, denn der Mietvertrag ist in Gefahr. Und die Suchtpraxis am Schlesischen Tor in Kreuzberg ist nicht die einzige, die auf der Kippe steht. Andrea war mal heroinabhängig, in den 80er Jahren. Dann wurde sie wieder clean - und danach wieder rückfällig.

Geholfen hat ihr schließlich die Praxis am Schlesischen Tor: Hier holt sie ihr Rezept für Methadon-Tabletten, hier kennt sie den Apotheker, hier redet sie mit ihrem Arzt. "Ich brauche hier keine Angst zu haben. Das ist mein Arzt, mein Beichtvater", sagt Andrea, und schaut zu Volker Westerbarkey. Dann lachen die beiden laut. Volker Westerbarkey und Andrea kennen sich seit mehr als zehn Jahren. Der Arzt erkundigt sich nicht nur nach dem Gesundheitszustand seiner suchtkranken Patientin, sondern auch nach ihrer Tochte





rbb24 » / 🏆 12. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Mietvertrag endet nach 40 Jahren: Ärzte protestieren gegen drohendes Aus von Suchtpraxis in Berlin-KreuzbergMediziner und Sozialberater warnen, in Berlin würden immer offener Crack und Heroin konsumiert. Nun verliert eine bekannte Substitutionspraxis in Kreuzberg wohl ihre Räume.

Herkunft: Tagesspiegel - 🏆 42. / 63 Weiterlesen »

Aufrüstung zwecks mehr CPU Leistung und mehr M2 Plätze mehr Ram[Bitte fülle den folgenden Fragebogen unbedingt vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke! :)] 1. Möchtest du mit dem PC spielen? Welche Spiele genau? Hauptsächlich aaa Welche Auflösung? Genügen Full HD (1920x1080) oder WQHD (2560x1440) oder soll es 4K Ultra HD...

Herkunft: ComputerBase - 🏆 27. / 67 Weiterlesen »

Mehr Wohnen, mehr Komfort, mehr Grün in der Gartenstadt DrewitzNach den Sanierungen des „Piloten“, der „Rolle“ und des „Quartier 8“ an der Konrad-Wolf-Allee in den letzten Jahren ist „Gartenstadt Plus“ der n

Herkunft: CityReport - 🏆 59. / 61 Weiterlesen »

Gefahr in den Alpen: Immer mehr Felsstürze durch KlimawandelImmer häufiger kommt es in den Alpen zu Felsstürzen, die durch den Klimawandel verursacht werden. Ein amerikanischer Bergsteiger filmt einen riesigen Felssturz in den französischen Alpen, der auf Instagram viral geht. Klimaforscher warnen schon lange vor den erhöhten Gefahren in den Alpen, besonders durch das Schmelzen der Gletscher. In Kandersteg in den Berner Alpen warten die Bewohner seit sechs Jahren auf einen großen Rutsch, der 18 Millionen Kubikmeter Gestein ins Tal stürzen könnte.

Herkunft: ZDFheute - 🏆 9. / 74 Weiterlesen »

Drogenkrise in Berlin: Kreuzberger Suchtpraxis droht nach 40 Jahren das AusMediziner und Sozialberater warnen, in Berlin würden immer offener Crack und Heroin konsumiert. Nun verliert eine bekannte Substitutionspraxis in Kreuzberg wohl ihre Räume.

Herkunft: Tagesspiegel - 🏆 42. / 63 Weiterlesen »

Aus nach mehr als 150 Jahren: Insolventes Unternehmen aus Enger ist nicht mehr zu rettenGespräche mit potenziellen Investoren blieben erfolglos. Eine bittere Entwicklung auch für die Mitarbeiter.

Herkunft: nwnews - 🏆 22. / 68 Weiterlesen »