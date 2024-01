Succession führt das Emmy-Ranking mit 27 Nominierungen an

Im Frühjahr vergangenen Jahres nahmen die letzten Intrigen zwischen den Roy-Geschwistern und dem Rest der Führungsetage von Waystar Royco ein letztes Mal epische Ausmaße an, nachdem Medienmogul und Firmen- sowie Familienpatriarch Logan Roy bereits überraschend früh in dieser letzten Staffel endgültig das Zeitliche gesegnet hatte - und zogen damit insbesondere medienaffine Serienfans weltweit nochmal in ihren Bann.

Kein Wunder also, dass"Succession" nach Auszeichnungen in den Jahren 2020 und 2022 auch diesmal wieder als Favorit ins Rennen um den Emmy für die beste Drama-Serie geht. Mit insgesamt 27 Nominierungen ist die HBO-Serie nicht nur bei den Buchmachern Favorit in dieser"Königskategorie", mit alles in allem 27 Nominierungen führt sie auch das Ranking der meistnominierten Produktionen insgesamt in diesem Emmy-Jahrgang an. Und doch herrscht nach dem ersten Emmy-Wochenende mit der Vergabe in Creative Arts-Kategorien schon ein wenig Ernüchterung vor. Denn 13 von den 27 Nominierungen sind schon durch - und bislang sprang kein einziger Emmy dabei herau





