Süße Baby-News für Landwirt André und Julia

Die 'Bauer sucht Frau'-Familie wird immer größer: Für den neusten Zuwachs sorgt die süße Baby-News von Landwirt André und seiner Julia . 'Unser größter Wunsch geht in Erfüllung. Wir freuen uns auf Dich', schreibt Projektmanagerin Julia zu einem Clip, in dem die beiden sich auf einer Wiese treffen. Er küsst sie erst strahlend auf die Stirn, um wenig später einen weißen Strampler in die Kamera zu halten, auf dem 'I love dad' steht - wobei ein rotes Herz das Wort 'love' symbolisiert.

'Wieso kann man da nur einmal 'gefällt mir' drücken?!? Ich freu mich sehr für euch! Herzlichen Glückwunsch!', schreibt eine Followerin. 'Ich freue mich so unendlich für euch. Das beste Paar der letzten Staffel, ich wünsche euch alles Glück der Welt', kommentiert eine andere. In einer aktuellen Story repostet Julia eine Story von André, die beim Kinderwagen-Shopping aufgenommen wurde. 'Es geht los', freuen sie sich

Bauer Sucht Frau Landwirt Baby-News Julia André

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



sternde / 🏆 31. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Bauer sucht Frau: Baby-News bei André und JuliaBei 'Bauer sucht Frau' schwebten Milchbauer André und Julia bereits im Liebesglück. Nun haben die beiden tolle News veröffentlicht.

Herkunft: gofeminin_de - 🏆 69. / 59 Weiterlesen »

Baby-Glück bei GZSZ: Iris Mareike Steen und Timur Ülker über die Baby-NewsAus zwei werden drei! Das könnte es bald für Lilly (Iris Mareike Steen) und Nihat (Timur Ülker) bei GZSZ bedeuten. Denn die Ärztin ist schwanger.

Herkunft: RTL_com - 🏆 101. / 51 Weiterlesen »

Peter Andre und Emilys Baby könnte 'jeden Moment' kommenDer Sänger Peter Andre und seine Frau Emily MacDonagh haben bereits zwei gemeinsame Kinder. Nun warten sie voller Vorfreude auf ihr drittes!

Herkunft: promiflash - 🏆 112. / 51 Weiterlesen »

Landwirt werden ohne Hof: Immer mehr QuereinsteigerDie meisten Landwirte sind in den Beruf 'hineingeboren', aber immer mehr Menschen wollen auch Bauern werden, obwohl sie keinen familiären Bezug haben - und auch keinen Hof. Was bewegt sie zur Landwirtschaftsausbildung - und fällt ihnen die schwerer?

Herkunft: BR24 - 🏆 5. / 84 Weiterlesen »

„Furchtbar aufgeregt“: Landwirt nimmt am härtesten Langlaufrennen der Welt teilSkitouren bieten ein einzigartiges Erlebnis in den Bergen und sind bei vielen Outdoor-Enthusiasten sehr beliebt. Doch bevor man loslegt, gibt es einige wichtige Dinge zu beachten, um sicher und erfolgreich zu sein. In diesem Artikel werden 10 kurze Fakten zu Ski-Touren aufgeführt, die bei der Vorbereitung und Durchführung helfen können.

Herkunft: merkur_de - 🏆 32. / 63 Weiterlesen »

„Furchtbar aufgeregt“: Landwirt nimmt am härtesten Langlaufrennen der Welt teilSkitouren bieten ein einzigartiges Erlebnis in den Bergen und sind bei vielen Outdoor-Enthusiasten sehr beliebt. Doch bevor man loslegt, gibt es einige wichtige Dinge zu beachten, um sicher und erfolgreich zu sein. In diesem Artikel werden 10 kurze Fakten zu Ski-Touren aufgeführt, die bei der Vorbereitung und Durchführung helfen können.

Herkunft: tzmuenchen - 🏆 41. / 63 Weiterlesen »