Stürze über Stürze: Jens Voigt spricht über die Sicherheit im Radsport

Stürze über Stürze : Bereits vor dem gefährlichen Kopfstein-Klassiker Paris-Roubaix bestimmen Verletzungsmeldungen und schlimme Diagnosen die Berichterstattung. Im Radsport ist einmal mehr eine Sicherheit sdebatte entbrannt. Jens Voigt gibt im exklusiven Eurosport-Interview Anworten auf die wichtigsten Fragen und erklärt, wie man Radrennen seiner Meinung nach in Zukunft sicherer gestalten könnte. Jens Voigt hat in seiner Karriere viele Stürze erlebt. Auch am eigenen Leib.

Etwa 110 Stiche hat er in 18 Jahren Profi-Radsport erhalten. Der 52-Jährige weiß also, wie brutal dieser Sport sein kann – und wie wichtig der Aspekt Sicherheit ist. Die schweren StürzeEurosport-Experte im ersten Teil des großen Exklusiv-InterviewsAllerdings weiß auch der Ex-Profi: "Wenn du es ganz sicher machen willst, darfst du nur noch Radrennen auf einem ADAC-Testgelände veranstalte

Stürze Jens Voigt Radsport Sicherheit Radrennen

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



Eurosport_DE / 🏆 89. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Miriam Neureuther kritisiert Biathletin Voigt: 'Das macht man nicht'Die Äußerungen von Vanessa Voigt bei der Biathlon-WM sorgen weiter für Wellen. Nun kritisiert Ex-Athletin Miriam Neureuther die 26-Jährige bei SPORT1 für ihre Aussagen über das Material des DSV.

Herkunft: SPORT1 - 🏆 109. / 51 Weiterlesen »

Biathlon: Vanessa Voigt ist 'mental erschöpft' - und erwägt weitere PauseVanessa Voigt gesteht in Soldier Hollow offen, dass sie von der Biathlon-Saison ausgelaugt ist und erwägt einen weiteren Rennverzicht - der dann aber erstmal doch nicht erfolgt.

Herkunft: SPORT1 - 🏆 109. / 51 Weiterlesen »

Erst verunsichert, dann umjubelt: Vanessa Voigt führt deutsche Biathlon-Staffel aufs PodiumVanessa Voigt war sicher, keine Hilfe zu sein: Die Biathletin wollte in der Staffel von Soldier Hollow schon auf den Start verzichten. Dann bescherte sie ihrem Team das beste Ergebnis des Winters.

Herkunft: SPIEGEL_Sport - 🏆 45. / 63 Weiterlesen »

Biathlon der Frauen heute in Soldier Hollow - Voigt holt im Verfolgungskrimi 20 Plätze aufVanessa Voigt hat im Verfolger eine starke Aufholjagd hingelegt, um das Podium konnte sie aber nicht eingreifen. Den Sieg sicherte sich in einem packenden Zielsprint Lou Jeanmonnot.

Herkunft: sportschau - 🏆 4. / 86 Weiterlesen »

Landtagswahl in Thüringen: Haseloff warnt CDU-Kollegen Voigt vor TV-Duell mit HöckeDie Thüringer Spitzenkandidaten von CDU und AfD, Mario Voigt und Björn Höcke, wollen miteinander debattieren. Scharfe Kritik der anderen Parteien kam prompt. Nun stimmt Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff ein.

Herkunft: derspiegel - 🏆 17. / 68 Weiterlesen »

Viele Stürze: 4 geschenkte Punkte für Red Bull HondaDie Honda-Fahrer können einem Leid tun, Davide Giugliano und Jake Gagne waren auch im ersten Rennen der Superbike-WM in Doha chancenlos. «Es hilft nur eins, mehr arbeiten», meint Giugliano.

Herkunft: SpeedweekMag - 🏆 91. / 51 Weiterlesen »