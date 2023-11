Sturmwarnung für Nordseeküste und Starkwindwarnung für Ostseeküste

Der Deutsche Wetterdienst hat eine Sturmwarnung für Teile der Nordseeküste und eine Starkwindwarnung für Teile der Ostseeküste herausgegeben. Mehr aber auch nicht.: „Angesichts der aktuellen Sturmbedingungen zur Hauptverkehrszeit ist es ein gefährliches Versäumnis des Deutschen Wetterdienstes, für die betroffenen Regionen keine amtliche Unwetterwarnung herausgegeben zu haben.“Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf deinem Gerät notwendig. Mehr Informationen dazu findest du Selbst in den tiefen Lagen im Westen gab es am Donnerstagmorgen bereits Spitzenböen nahe 100 km/h. In der Eifel erreichten die Spitzenböen mit Windstärke 11, regional sogar knapp 12, fast Orkanstärke.Auf dem Atlantik brodelt es. Es braut sich ein Orkan zusammen. Sturm-Tief Emir bringt s... Wetterexperte Brandt: „Die gefährliche Sturmlage ist nämlich noch lange nicht vorbei - bis in den Nachmittag hinein sind schwere Sturmböen möglich. Also auch dann, wenn die Schulkinder wieder den Weg in Richtung Zuhause antreten.“ An der Nordsee seien insbesondere Ostfriesland und Helgoland betroffen, meldet der DWD. An der Ostsee soll es mehrheitlich bei Starkwind bleiben, aber von Flensburg bis Fehmarn und auf Rügen sei mit stärkeren Windböen zu rechne

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

STERNDE: Unwetter: Sturm an der Nordseeküste, Starkwind an der OstseeküsteHamburg/Kiel/Schwerin/Hannover - Der Deutsche Wetter dienst hat eine Sturmwarnung für Teile der Nordseeküste und eine Starkwindwarnung für Teile der

Herkunft: sternde | Weiterlesen ⮕

NDR: Orkantief 'Ciarán': DWD warnt vor Sturm an Nord- und OstseeküsteNachdem 'Ciarán' in der Nacht die englische Küste und Frankreich erreicht hat, zieht das Tief durch Deutschland. Besonders Nord- und Ostseeküste sowie der Harz sind von den Ausläufern des Unwetters betroffen.

Herkunft: ndr | Weiterlesen ⮕

STERNDE: Unwetter: Sturm- und Unwetterwarnung für Nord- und OstseeküsteHamburg/Kiel/Schwerin/Hannover - Der Deutsche Wetterdienst hat am frühen Donnerstagmorgen eine Sturm- und Unwetterwarnung für die deutsche Nord- und

Herkunft: sternde | Weiterlesen ⮕

DLFNACHRICHTEN: Frankreich und Niederlande betroffen - Warnung auch für Nord- und OstseeküsteEin von schweren Stürmen begleitetes Orkantief hat den Nordwesten Frankreichs getroffen.

Herkunft: DLFNachrichten | Weiterlesen ⮕

NDR: Orkantief 'Ciarán': DWD warnt vor Sturm an der NordseeküsteNachdem 'Ciarán' in der Nacht die englische Küste und Frankreich erreicht hat, zieht das Tief durch Deutschland. Besonders Nord- und Ostseeküste sowie der Harz sind von den Ausläufern des Unwetters betroffen.

Herkunft: ndr | Weiterlesen ⮕

BERLINERZEITUNG: Orkantief Ciaran fegt über Westeuropa: Sturmwarnung an der OstseeSchwere Stürme ziehen in der Nacht über Frankreich und Südengland hinweg. Auch heute drohen heftige Böen und Starkregen. Auch in Deutschland dürfte „Emir“ zu spüren sein.

Herkunft: berlinerzeitung | Weiterlesen ⮕