Sturm verwüstet Korschenbroich

Plötzlich verfinsterte sich in Korschenbroich der Himmel, dann legte der Sturm los. In wenigen Minuten stürzten am Donnerstag, 4. April 2024, Bäume um, Fassadenteile fegten durch die Luft, und Autos wurden durch herabfallende Ziegel beschädigt. Was bis jetzt bekannt ist.sind die Menschen fassungslos. Viele können noch gar nicht verarbeiten, was wenige Minuten zuvor geschehen ist.

Jetzt schauen sie auf entwurzelte Bäume, herabgerissene Fassadenteile und reihenweise umhergewirbelte Mülleimer und Baustellenschilder. Es ist ein Bild der Zerstörung. Ob es Verletzte gegeben hat, dazu ist am Nachmittag noch nichts bekannt. Auch die Mitarbeiter im Rathaus sind erschrocken und bestürzt: „Plötzlich wurde es finster, dann fielen Bäume auf Autos, und Gegenstände flogen durch die Luft“, sagt Stadtkämmerer Thomas Dückers. In der Fassade des Rathauses, im Bereich, wo die Technik untergebracht ist, klafft ein Riesenloch. Ein Stück der Fassade wurde vom Sturm mitgerisse

