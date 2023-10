„Sturm der Liebe“: Theo sabotiert versehentlich Nicoles Date mit Michael

Nicole scheint vor ihren Gefühlen für Michael endlich nicht mehr davonzulaufen. Ein Date der beiden läuft jedoch anders als erhofft und daran ist Theo nicht ganz unschuldig. Achtung, es folgen Spoiler!Theo (Lukas Leibe) sorgt bei „Sturm der Liebe“ mal wieder für mächtig Chaos. Erst kürzlich hat der Page des Fürstenhofs erfahren, dass er an ADHS leidet und ihm daher gerne mal das ein oder andere Missgeschick passiert.

Zu schwer fällt es dem Arzt, seine Gefühle für Nicole zu unterdrücken, nur um mit ihr befreundet zu sein. Doch dank Helene (Sabine Werner) kommt es gar nicht erst so weit: Sie macht Michael klar, dass auch Nicole in ihn verliebt ist und die beiden verabreden sich endlich zu einem Date.

