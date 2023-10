'Sturm der Liebe': Erstes Detail zu Elenis & Leanders Traumhochzeit

, 30) haben nach ewigen Irrungen und Wirrungen zueinander gefunden. Lange Zeit sah es ja eher so aus, als würde Eleni doch aus Vernunftgründen versuchen, mit Julian (Tim Borys, 32) glücklich zu werden. Aber gegen wahre Gefühle kommt eben niemand an.

Wie es nun weitergeht? In Folge 4.134 (30.10) macht Leander seiner Liebsten einen Antrag. Und wie BUNTE.de exklusiv erfuhr, sollen bereits wenige Wochen später die Hochzeitsglocken läuten. In Folge 4.146 (voraussichtlich 15.11), um genau zu sein. Details zum großen Tag sind bisher noch keine bekannt. Zumindest fast keine. Denn(59, spielt Christoph Saalfeld) macht im BUNTE.

Austria Wien fügt Sturm Graz die erste Niederlage der Saison zuAustria Wien hat Sturm Graz in der 12. Runde die erste Niederlage in der laufenden Bundesliga-Saison zugefügt. Gruber erzielte in der 14. Minute das Goldtor. Weiterlesen ⮕

Aktien: Ruhe vor dem Sturm!Noch immer gibt es Warnzeichen im Markt, die von Anlegern beachtet werden sollten. Weshalb es durchaus nochmal zu Abwärtswellen kommen kann und worauf nun besonders geachtet werden sollte, ist Gegenstand Weiterlesen ⮕

Sturm in der Ukraine: Vier Tote und neun VerletzteEin Sturm mit Windböen von bis zu 90 km/h führte zu vier Todesfällen und neun Verletzten in der Ukraine. Bäume wurden entwurzelt, Trümmer durch die Stadt geweht und Stromleitungen beschädigt. Der stellvertretende Polizeichef wurde suspendiert, nachdem bekannt wurde, dass seine Frau einen russischen Pass besitzt und sie in Immobilien eines russischen Verbrecherbosses lebten. Weiterlesen ⮕

Sturm und Gewitter in DeutschlandEin Tief bringt Sturmböen und kräftige Gewitter mit Starkregen. Der Sturm lässt jedoch in den nächsten Tagen nach und es bleibt stark bewölkt. Weiterlesen ⮕

Antisemitische Ausschreitungen: Angeblich 20 Verletzte in Dagestan, USA verurteilen Sturm auf FlughafenDie Menge hatte nach israelischen Passagieren gesucht, Männer waren aufs Rollfeld gestürmt: Nach dem antisemitischen Übergriff in Dagestan kommt eine scharfe Reaktion aus Washington. Weiterlesen ⮕

Israel-Krieg im Liveticker: +++ 06:55 Russische Sicherheitskräfte nehmen 60 Menschen nach antiisraelischem Sturm auf Flughafen fest +++Berlin, Washington, Brüssel - überall. ntv berichtet von allen wichtigen Schauplätzen der Innen- und Außenpolitik. Weiterlesen ⮕