Sturm der Liebe

Michael bricht das Date aufgrund Nicoles seltsamen Verhaltens befremdet ab. Doch auch Nicole ist ziemlich verwirrt und fragt sich, was mit ihr los war. Als sie sich bei Michael entschuldigen will, kann sie ihr Verhalten kaum erklären. Michael ist zunehmend irritiert.

Als Theo durch Erik erfährt, dass Nicole sich überdreht verhalten hat, schwant ihm Übles. Er gesteht Erik und auch Lale mit schlechtem Gewissen, was er Nicole in den Tee getan hatte. Beide appellieren an Theo, Nicole unbedingt die Wahrheit zu beichten.

Eleni entschließt sich zu Leanders Freude sofort, mit ihm nach Afrika zu gehen, falls er doch noch eine Stelle in Tansania bekommen sollte. Indes drängt Robert auf den Verkauf seiner Anteile und setzt Werner damit unter Druck. Zu dessen Enttäuschung findet sich kein Familienmitglied, das in den Fürstenhof einsteigen würde. Aus der Einsamkeit heraus schlägt er Leander vor, mit Eleni nach der Hochzeit ins Hotel zu ziehen.

