Studie: Zeitpunkt des Trainings könnte das Risiko für Typ-2-Diabetes beeinflussen

Ob Menschen kurz und häufig oder länger und seltener trainieren, scheint sich nicht auf ihr Risiko für Typ-2-Diabetes auszuwirken. Der Zeitpunkt könnte allerdings einen Unterschied machen, lässt eine neue Studie vermuten. Ärzte wollen im Notfall möglichst viele Menschenleben retten. Dieses Ziel sehen sie durch die vor einem Jahr verabschiedete Triage-Regelung stark eingeschränkt. Meldungen zu Tortilla-Chips mit extrem hohen Capsaicin-Gehalten reißen nicht ab

. Nun warnt auch das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit. In den letzten vier Jahren, die von Corona-Pandemie, Ukrainekrieg und der Energiekrise geprägt waren, hat sich der Gesundheitszustand von Brandenburgs Kindern und Jugendlichen verschlechtert. Die zweite Runde der Tarifverhandlungen für die Beschäftigten der Länder blieb ohne Ergebnis. Nun rufen die Gewerkschaften unter anderem auch Pflegekräfte und Ärzte an Unikliniken zu Warnstreiks auf. Anstellung im eigenen MVZ nach Zulassungsverzicht: Das soll auch künftig möglich sein, fordern interessierte vertragsärztliche Kreise. Eine rechtliche Klarstellung wäre offenbar keine große Sache. Bundesgesundheitsminister Lauterbach will der Bürokratie im Gesundheitswesen zügig den Kampf ansagen – und für mehr Medizinstudienplätze sorgen, erklärt er auf der MB-Hauptversammlung in Berlin. Die Universitätsmedizin Würzburg stärkt die Schmerzmedizin mit einem neu eingerichteten Lehrstuhl

:

FN_NACHRICHTEN: Studie: «Datensicherheit» ist ein existenzielles Risiko für jedes dritte Unternehmen in der SchweizZürich (ots) - - Mangelnde Datensicherheit: Existenzbedrohung für 35 Prozent der Firmen - Fachkräftemangel als drittwichtigstes Geschäftsrisiko - Daten als Schlüssel zur Resilienz: Verbesserungspotenzial

AERZTEZEITUNG: US-amerikanische Studie : Wer häufig am Tisch nachsalzt, erhöht das Risiko für Typ-2-DiabetesNicht nur Menschen, die viel Zucker zu sich nehmen, haben ein erhöhtes Risiko für Typ-2-Diabetes. Ähnliches scheint auch für Menschen zu gelten, die beim Essen nachsalzen, hat eine US-Studie ergeben.

FN_NACHRICHTEN: Studie belegt: Personalverantwortliche vernachlässigen Sozial- und Nachhaltigkeitsfragen massivMünchen (ots) - Trotz zunehmender gesellschaftlicher und politischer Relevanz messen Personalentscheider:innen in Deutschland sozialen und ökologischen Aspekten zu wenig Bedeutung bei. Mitarbeitende hingegen

FN_NACHRICHTEN: Studie: Hohe Energiekosten bedrohen die Existenz von fast der Hälfte deutscher UnternehmenDarmstadt (ots) - - Fachkräftemangel: Existenzbedrohung für 38 Prozent der Firmen - Schwindende Kundennachfrage als drittwichtigstes Geschäftsrisiko - Daten als Schlüssel zur Resilienz: Verbesserungspotenzial

FN_NACHRICHTEN: Studie deutet auf stärkere Einkommensungleichheit in der KriseDJ Studie deutet auf stärkere Einkommensungleichheit in der Krise Von Andreas Kißler BERLIN (Dow Jones)--Die Einkommen in Deutschland sind laut einer neuen Studie heute sehr ungleich verteilt

STERNDE: Neue Studie besagt: Katzen haben 276 verschiedene GesichtsausdrückeIn einer neuen Studie wurden Gesichtsausdrücke von 53 domestizierten Katzen analysiert. Das Ergebnis überraschte die Forscherinnen.

