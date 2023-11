Studie: Schlechte Karten für Teilzeit-Studierende im Südwesten

studiert werden. Dahinter folgten Hamburg (53,6 Prozent) und Thüringen (52,3 Prozent). Die drei Plätze hinter Baden-Württemberg belegten Nordrhein-Westfalen (8,6 Prozent), Rheinland-Pfalz (3,1 Prozent) und Bremen (2,0 Prozent). Der Südwesten liegt auch deutlich unter dem Bundesschnitt von 17,9 Prozent.

Bei den Studierendenzahlen sah es ebenfalls nicht besser aus: Etwa 8200 der knapp 355.000 Studierenden im Land studierten im WS 2022/23 nicht in Vollzeit. Das entspricht einer Quote von 2,3 Prozent - und reicht im Länderranking nur für Platz 14. Die höchste Teilzeit-Quote hatte Hamburg mit 21,8 Prozent. Auf zweistellige Anteile kam außerdem Nordrhein-Westfalen mit 13,0 Prozent und Mecklenburg-Vorpommern mit 12,7 Prozent.

Viele Menschen wollen oder müssen Studienautor Cort-Denis Hachmeister zufolge ihre akademische Aus- und Weiterbildung mit anderen Aufgaben wie Kinder-Betreuung, festem Job oder Angehörigen-Pflege in Einklang bringen. Bei einem Teilzeitstudium sei die Zahl der Kurse, Prüfungen und Klausuren pro Semester deutlich reduziert, sagte er. Angeboten würden - ganz unterschiedlich je nach Hochschule - etwa Block- oder Wochenendseminare, Kurse nach Feierabend oder Fernstudiengänge.

Privaten Hochschulen kommt bei dem Thema demnach eine große Bedeutung zu: Dort sind 50,7 Prozent aller Teilzeit-Studentinnen und -Studenten eingeschrieben, obwohl nur 12,6 Prozent aller Studierenden an einer privaten Hochschule lernen. Unter den staatlichen Hochschulen sind an der Fernuni Hagen die meisten Teilzeitler immatrikuliert.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

STERNDE: Studie: Schlechte Karten für Teilzeit-Studierenden im SüdwestenGütersloh/Stuttgart (lsw) - Wer in Teilzeit studieren will, hat im Südwesten deutlich schlechtere Karten als in den meisten anderen Bundesländern. Die

Herkunft: sternde | Weiterlesen ⮕

NTVDE: Baden-Württemberg: Schlechte Karten für Teilzeit-Studierenden im SüdwestenDas Studieren in Teilzeit - zum Beispiel neben einem festem Job oder der Kinderbetreuung - bildet noch immer eine Nische. Zumindest, wenn man nach offiziellen Zahlen geht. Im Bundesländervergleich kommt der Südwesten schlecht weg, wie eine neue Analyse zeigt.

Herkunft: ntvde | Weiterlesen ⮕

AZ_AUGSBURG: Schlechte Karten für Teilzeit-Studierenden im SüdwestenDas Studieren in Teilzeit - zum Beispiel neben einem festem Job oder der Kinderbetreuung - bildet noch immer eine Nische. Zumindest, wenn man nach offiziellen Zahlen geht. Im Bundesländervergleich kommt der Südwesten schlecht weg, wie eine neue Analyse zeigt.

Herkunft: AZ_Augsburg | Weiterlesen ⮕

NTVDE: Rheinland-Pfalz & Saarland: Studie: Knapp 8800 Teilzeit-Studierende in Rheinland-PfalzNeben Job oder Kinderbetreuung bleibt für ein Vollzeit-Studium manchmal keine Zeit. Doch in Teilzeit studieren immer noch nur wenige - zumindest, wenn man nach offiziellen Zahlen geht. Unter den Bundesländern gibt es große Unterschiede.

Herkunft: ntvde | Weiterlesen ⮕

STERNDE: Bildung: Studie: Knapp 8800 Teilzeit-Studierende in Rheinland-PfalzGütersloh/Mainz (lrs) - In Rheinland-Pfalz haben zuletzt etwas weniger Menschen ein Teilzeit-Studium absolviert. Im Wintersemester 2022/2023 lag ihr

Herkunft: sternde | Weiterlesen ⮕

STERNDE: Bildung: Studie: Relativ viele Teilzeit-Studierende in HessenGütersloh (lhe) - In Hessen studieren im bundesweiten Vergleich relativ viele Studierende nicht in Vollzeit. Im Wintersemester 2022/2023 lag der Anteil

Herkunft: sternde | Weiterlesen ⮕