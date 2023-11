Studie: Kognitiver Verfall bei Personen ab 50 Jahren während der Coronapandemie

Neue britische Studie zeigt: Bei Personen ab 50 Jahren hat in der Zeit der kognitive Verfall drastisch zugenommen. Die Coronapandemie hat nicht nur zig Millionen Todesopfer gefordert, sie hatte auch drastische Auswirkungen auf die kognitive Gesundheit vieler Menschen. Laut einer umfassenden britischen Beobachtungs-Studie wurde in dieser Zeit der geistige Verfall bei Personen ab 50 Jahren rapide beschleunigt – und das unabhängig von einer Infektion mit SARS-CoV-2.+++ BILD ist jetzt auch auf WhatsApp – hier können Sie den neuen Kanal ausprobieren +++ Mit dieser Methode wird seit 2014 in der sogenannten Protect-Studie regelmäßig analysiert, wie sich die Hirnfunktion von älteren Personen über einen Zeitraum von 25 Jahren entwickelt. Dazu wird untersucht, wie die Studienteilnehmer in unterschiedlichen Tests abschneiden und komplexe Aufgaben lösen.(2020–2021) habe die Leistungsfähigkeit des Arbeitsgedächtnisses in dieser Altersgruppe stark nachgelassen – teilweise um mehr als 50 Prozent, so die Wissenschaftler der University of Exeter und dem King’s College London. Die Forscher vermuten, dass das Phänomen durch eine Reihe von Faktoren verstärkt wurde. Unter anderem durch die Zunahme von Einsamkeit und "Das werfe die Frage auf, ob der geistige Verfall während der Corona-Zeit auch mit einem höheren Demenz-Risiko einhergeht

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

FOCUSONLINE: Bewegungsmangel bei Kindern: Neue Studie zeigt Eltern als mögliche HindernisseBewegungsmangel bei Kindern ist ein wachsendes Problem, aber liegt wirklich an den Kindern selbst? Eine neue Studie beleuchtet nun die Rolle der Erziehung bei der körperlichen Aktivität von Kindern – denn diese ist entscheidend.

Herkunft: focusonline | Weiterlesen ⮕

NWNEWS: Auto überschlägt sich: Fünf Personen nach Unfall auf A2 in Vlotho verletztDie Pkw-Insassen konnten sich eigenständig befreien und wurden vor Ort von mehreren Rettungswagen und einem Notarzt versorgt. Auch einen weiteren Unfall gab es.

Herkunft: nwnews | Weiterlesen ⮕

FN_NACHRICHTEN: Kombinationsimpfstoff von Pfizer und BioNTech zeigt positive Ergebnisse bei Phase-1/2-StudiePfizer und BioNTech haben positive Daten aus einer Phase-1/2-Studie veröffentlicht, die die Wirksamkeit eines mRNA-basierten Kombinationsimpfstoffs gegen Influenza und COVID-19 untersucht. Die Studienergebnisse

Herkunft: FN_Nachrichten | Weiterlesen ⮕

CITYREPORT: Abschlussmeldung zum Großeinsatz der Feuerwehr Hamburg nach schwerem Baustellenunfall mit mehreren verschütteten Personen in der HafencityHamburg (ots) Hafencity, 31.10.2023, 20:10 Uhr Nachdem die Feuerwehr Hamburg gestern Morgen um 09:10 Uhr auf eine Großbaustelle in die Chicag

Herkunft: CityReport | Weiterlesen ⮕

NDR: Brand in einem Gebäude - Vier Personen gerettetNach Polizeiangaben brach das Feuer gegen 3.30 Uhr aus. Die Einsatzkräfte konnten die zwei Erwachsenen und die zwei Kinder in Sicherheit bringen. Der Sachschaden wird auf 50.000 Euro geschätzt.

Herkunft: ndr | Weiterlesen ⮕

CITYREPORT: Zwei Tote Personen nach Schüssen in Wohnung aufgefundenFürth (ots) Am Montagabend (30.10.2023) fanden Einsatzkräfte der Polizei zwei tote Personen in einer Wohnung in der Fürther Südstadt auf. Nac

Herkunft: CityReport | Weiterlesen ⮕