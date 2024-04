Studie: E-Auto-Komfort kostet viel Reichweite

Eine neue Untersuchung zeigt deutlich, wie stark Heiz- und Kühlsysteme in Elektroautos die Reichweite beeinflussen. Schon eine Stunde mit eingeschalteter Heizung oder Klimaanlage kann mehr als ein Drittel der Reichweite kosten. Das Batterietest-Unternehmen Aviloo hat den Einfluss von Heizung und Klimaanlage auf die Reichweite von E-Autos genauer unter die Lupe genommen. Das Ergebnis ist ziemlich ernüchternd: Bei eingeschalteter Heizung oder Klimaanlage sinkt die Reichweite deutlich.

Je nach Fahrsituation ist der Reichweitenverlust aber sehr unterschiedlich. Im Stadtverkehr kann die Klimaanlage laut Studie bereits nach einer Stunde bis zu 35 Prozent des Gesamtenergieverbrauchs ausmachen. Der Reichweitenverlust beträgt also mehr als ein Drittel. Auf Autobahnen, wo größere Distanzen schneller zurückgelegt werden, ist der relative Anteil der verbrauchten Komfortenergie mit etwa 10 Prozent deutlich geringer (Quelle: Aviloo

