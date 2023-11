Studie: Batterie-betriebene Lkw werden bis 2030 die kostengünstigsten Wegbereiter zur Dekarbonisierung sein

Das International Council on Clean Transportation (ICCT) hat eine Studie über die Kosten verschiedener Lkw-Technologien und Kraftstoffoptionen in Europa veröffentlicht. Das Hauptergebnis: Batterie-betriebene Lkw werden voraussichtlich für die meisten Lkw-Klassen bis 2030 die kostengünstigsten Wegbereiter zur Dekarbonisierung sein.Noch ist offen, welche Antriebe im Lkw-Bereich in Zukunft Marktanteile gewinnen werden.

Entscheidend wird die Entwicklung der Gesamtbetriebskosten (TCO) sein – und diese prognostiziert das ICCT nun für verschiedene europäische Lkw-Klassen. Die TCO setzen sich aus den Anschaffungskosten, den durchschnittlichen Kraftstoffpreisen in Europa, der Instandhaltung und den durchschnittlichen europäischen Mautgebühren, Steuern und Abgaben zusamme

AERZTEZEİTUNG: Randomisierte Studie enttäuscht : Gabapentin wirkungslos bei Riechstörungen nach COVID-19Gabapentin wirkt wohl nicht gegen anhaltende Riechstörungen als Folge von Corona. Das belegt eine randomisierte Doppelblindstudie, in der das Antiepileptikum mit Placebo verglichen wurde. COVID19

AERZTEZEİTUNG: Neue Studie zeigt vielversprechende Ergebnisse bei der Behandlung von DepressionenEine Phase-III- Studie mit dem Medikament Zuranolon zeigt vielversprechende Ergebnisse bei der Behandlung von Major-Depressionen. Der Wirkstoff scheint die Symptome schnell zu lindern und könnte eine Alternative zu herkömmlichen Therapien sein.

NWNEWS: Studie: Sind Lebensmittel mit E-Nummern schädlich für die Gesundheit?Kartoffelchips, Hafermilch, Salami - zahlreiche Produkte, die industriell hergestellt werden, zählen zu den hochverarbeiteten Lebensmitteln. Eine neue Studie hat Folgen für die Gesundheit untersucht. Ernährung

BR24: Medikamente sind länger haltbar als gedachtEine Studie zeigt, dass viele Medikamente auch nach Ablauf des Verfallsdatums noch wirksam sind.

MEİNMMO: Blizzard verrät Pläne für die nächsten 6 JahreBlizzard hat überraschenderweise die Pläne für die nächsten 6 Jahre verraten. Die Ankündigung einer neuen Erweiterung wird wohl erst im Jahr 2030 erfolgen.

ECOMENTO_DE: Mercedes-Benz verpflichtet Mitarbeiter zu rein elektrischen DienstwagenBei Mercedes-Benz sollen berechtigte Mitarbeiter in Deutschland künftig rein elektrische Dienstwagen fahren. Das Unternehmen hat die Entscheidung bestätigt und will bis 2030 nur noch Elektroautos anbieten.

