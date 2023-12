Student entdeckt wertvollen Skin in Fortnite

Ein mexikanischer Student entdeckt, dass er einen 5 Jahre alten Skin in Fortnite besitzt, der jetzt richtig viel Geld wert ist. Zur Weihnachtszeit findet so mancher die Muse, mal durch seinen Besitz zu wühlen und zu schauen, was da noch alles so rumfliegt: Ein mexikanischer Student ist dabei auf Gold gestoßen. Denn er besitzt einen seltenen Code, den er vor Jahren durch Zufall erstanden hat, und der ist jetzt richtig wertvoll. Aktuell wird der Skin auf Ebay für 1.942 Euro angeboten.





