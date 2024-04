Stromversorgung in Oranienburg vor Herausforderungen

Wenn die Energie wende auf schnell wachsende Regionen trifft, kann dies zu echten Problemen bei der Elektrifizierung führen. Diese Erfahrung muss derzeit eine Stadt in Brandenburg machen, wo der Strombedarf größer als das Angebot ist.

Oranienburg steht vor größeren Herausforderungen in Bezug auf ihre Stromversorgung. Die Stadtwerke Oranienburg haben jüngst die Bundesnetzagentur darüber informiert, dass das vorgelagerte Hochspannungsnetz nicht genügend Leistung für die wachsende Stadt liefern kann.

Als Reaktion auf die Versorgungskrise planen die Stadtwerke Oranienburg den Bau eines eigenen Umspannwerks. Dieses Projekt, dessen Kosten auf etwa 35 Millionen Euro geschätzt werden, soll innerhalb der nächsten vier bis fünf Jahre abgeschlossen sein. Die Stadtverordneten haben bereits 13,8 Millionen Euro als Eigenkapital für diesen Neubau bewilligt.

Der Bürgermeister von Oranienburg, Alexander Laesicke, betont die Notwendigkeit des schnellen Handelns: „Der Strombedarf unserer wachsenden Stadt hat sich enorm entwickelt und wir arbeiten daran, die Stadtentwicklung nicht zu bremsen, sondern die notwendige Leistung bereitzustellen.“ Das neue Umspannwerk soll nicht nur den aktuellen Engpass beseitigen, sondern auch zukünftig eine erhöhte Stromabnahme aus dem Hochspannungsnetz ermöglichen.

