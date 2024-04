Stromnetz in Oranienburg stößt an seine Grenze

In der Stadt Oranienburg machen sich Sorgen breit. Der Grund, das Stromnetz der Stadt nahe Berlin stößt an seine Grenze! Ein wachsender Strombedarf und eine Infrastruktur , die nicht dem Bedarf standhält, sorgen jetzt für Einschränkungen. Alarm-Stimmung bei den Stadtwerke n „Damit sind die Versorgungsmöglichkeiten in der Stadt Oranienburg ausgeschöpft“, sagt Peter Grabowsky, Geschäftsführer der Stadtwerke in Oranienburg .

Leistungserhöhungen sind ebenfalls nicht mehr möglich. Wer also eine neue Wärmepumpe anschließt und dafür mehr Strom benötigt, geht in Oranienburg jetzt leer aus. Gleiches gilt für neue Gewerbegebiete und neue Industrieanlagen – auch die können nicht mehr an das Stromnetz angeschlossen werden.

