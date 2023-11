Stromnetz Hamburg zieht sich als Ladepunktbetreiber zurück

Stromnetz Hamburg zieht sich zum Ende dieses Jahres als Ladepunktbetreiber in der Hansestadt zurück. Die Ladeinfrastruktur wird jedoch weiterhin über das IT-Backend des Unternehmens gesteuert. Die Entscheidung, sich als Charge Point Operator (CPO) zurückzuziehen, teilt das Unternehmen auf LinkedIn mit. Hintergrund ist, dass es laut der neuen Strombinnenmarktrichtlinie der Europäischen Union Stromnetzbetreibern ab 2024 verboten ist, Ladesäulen zu besitzen und zu betreiben

. Die letzten Wochen will Stromnetz Hamburg nach eigenen Angaben für einen Endspurt nutzen und weitere Ladepunkte in der Stadt installieren. An wen die CPO-Rolle weitergegeben wird, präzisiert Stromnetz Hamburg übrigens nicht. Aktuell werden 1.598 Ladepunkte in der Hansestadt von Stromnetz Hamburg verantwortet – darunter AC- ebenso wie DC-Lader. Mit dieser Anzahl gehört die Großstadt an der Elbe und Alster zu den Vorreitern in Deutschland. Stromnetz Hamburg betreibt das dortige Netz seit über einem Jahrzehnt. Erste Ladepunkte errichtete das Unternehmen 2009. Hamburg war grundsätzlich früh dran: Bereits 2014 verabschiedete der Senat der Stadt einen Masterplan öffentlich-zugängliche Ladeinfrastruktur. „Wir haben (…) das sogenannte Hamburger Modell geprägt, das insbesondere hinsichtlich der Diskriminierungsfreiheit, Nachhaltigkeit und Offenheit Vorbildcharakter hat. Hamburg wurde zu einem Best-Practice-Beispiel für Elektromobilität

:

ELECTRIVENET: Stromnetz Hamburg gibt Ladesäulen-Betrieb abLeitmedium der Elektromobilität

Herkunft: ElectriveNet | Weiterlesen »

FN_NACHRICHTEN: Stromnetz Hamburg gibt Ladesäulen-Betrieb abStromnetz Hamburg dankt zum Ende dieses Jahres als Ladepunktbetreiber in der Hansestadt ab. Die dortige Ladeinfrastruktur soll aber weiterhin über das IT-Backend des Unternehmens gesteuert werden. Die

Herkunft: FN_Nachrichten | Weiterlesen »

CITYREPORT: Feuer in Hamburg Wilhelmsburg: Feuerwehr Hamburg rettet Mann aus LebensgefahrHamburg (ots) Hamburg Wilhelmsburg, Feuer mit Menschenleben in Gefahr, 04.01.2023, 16:16 Uhr, Neuhöfer Straße Am Mittwochnachmittag gingen über d

Herkunft: CityReport | Weiterlesen »

NTVDE: Hamburg & Schleswig-Holstein: Thering: Faeser muss Islamisches Zentrum Hamburg verbietenAktuelle Nachrichten aus Hamburg und Schleswig-Holstein

Herkunft: ntvde | Weiterlesen »

FOLLOW_THE_G: Ubisoft zieht den Stecker: Beliebter Ego-Shooter ist am EndeIm Jahr 2021 veröffentlichte Ubisoft den neuesten Eintrag in der beliebten Far Cry-Reihe. Doch auch der sechste Teil der Serie nähert sich langsam dem Ende. Das Unternehmen hat nun angekündigt, gewisse Aspekte des Spiels einzustellen.

Herkunft: Follow_the_G | Weiterlesen »

NTVDE: Hamburg & Schleswig-Holstein: 54-Jähriger gesteht Tötung seiner EhefrauAktuelle Nachrichten aus Hamburg und Schleswig-Holstein

Herkunft: ntvde | Weiterlesen »