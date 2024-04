Stromausfall in Wuppertal wegen Luftballon in Stromleitungen

Wegen eines mit Helium gefüllten Luftballon s, der sich in Stromleitungen verfangen hatte, ist in Wuppertal am Freitagabend in mehreren Stadtteilen der Strom ausgefallen. Die Feuerwehr musste zu mehreren Einsätze n ausrücken, weil kurz vor 22 Uhr zahlreiche Notrufe eingingen. Menschen hingen demnach in Fahrstühle n fest oder es fielen in Privatwohnungen Beatmungsgeräte aus. Verletzt wurde aber niemand.

Ursache für den etwa einstündigen Stromausfall war laut Polizei ein mit Helium gefüllter Party-Ballon, der sich in einem Umspannwerk in den Hochspannungsleitungen verfangen und einen Kurzschluss ausgelöst hatte. Anwohner hatten von gleißend helle Lichtbögen und einem lauten Knall berichtet

