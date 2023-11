Strom aus erneuerbaren Energien ist günstiger als Strom aus fossilen Brennstoffen

Eine Kilowattstunde Strom aus Wind- oder Solarkraft herzustellen, kostet heutzutage weniger als eine Kilowattstunde Strom aus Kohle oder Gas. "Grüner" Strom ist in der Herstellung also günstiger als Strom aus fossilen Brennstoffen. Und: Um die Energiewende zu schaffen, muss sich die Stromversorgung in Deutschland grundsätzlich verändern. Dieser Umbau kostet Geld. Wie viel, lässt sich derzeit aber nicht seriös beziffern

. Aber: Bisher lässt sich der deutsche Strombedarf nicht allein aus Erneuerbaren decken. Daher braucht es weiterhin Strom aus fossilen Energiequellen. Die Energiekrise und die Strompreise haben im vergangenen Winter viele beschäftigt. Auch in diesem Sommer, im Landtagswahlkampf, waren sie noch Thema: Die Grünen warben mit einem Plakat, auf dem stand: "Wähl billigen Strom". Daneben war ein Windrad zu sehen. Tatsächlich ist Strom aus Wind und Sonne in der Herstellung günstiger als Strom aus fossilen Energieträgern - wie wir in diesem Artikel darlegen werden.Dennoch hatten während des Wahlkampfs einige Netz-User die Aussage auf dem Plakat als "Lüge" bezeichnet. Ein X-User (ehemals Twitter) antwortete auf einen Post des Grünen-Spitzenkandidaten Ludwig Hartmann: "Was man mitnehmen kann von den Grünen aus dem Wahlkampf? Ihr seit die größten Lügner in Energiefrage

:

