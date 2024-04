Strengere Haftungskriterien für Hersteller: Neue EU-Richtlinie ab Mai 2024

Ziel der Produkthaftungsrichtlinie ist es, ein EU-weites System zur Entschädigung von Personen zu schaffen, die durch fehlerhafte Produkte Körper- oder Sachschäden erlitten haben.

Mängel in Produkten machen nahezu täglich die Runde. Immer wieder kommt es vor, dass Bakterien, Verunreinigungen oder gar Fremdkörper sich in Lebensmitteln finden lassen, die bereits in den Supermarkt-Regalen angeboten werden, wie der große Hummus-Rückruf bei Rewe jüngst. Oder der Rückruf verschiedener Käsesorten wegen Listerienbefalls am Montag, 15. April.

Diese neue Richtlinie sieht strengere Kriterien zur Haftung vor, dadurch sollen die Hersteller im Falle eines Rückrufes leichter belangt werden können. Das kann ein zweischneidiges Schwert sein: Denn in den meisten Fällen ist es so, dass die Unternehmen fehlerhafte Produkte in Absprache mit der Lebensmitteluntersuchung freiwillig zurückrufen. Wenn aber durch die neue EU-Richtlinie härter durchgegriffen werden soll, könnte sich das in Zukunft ändern.

Daraufhin könnte es deutlich weniger Rückrufe geben, was wiederum bedeutet, dass weniger Lebensmittelwarnungen ausgesprochen werden. Allerdings bringt die Richtlinie eine weitere Neuerung auf den Weg, durch die der Herstellungsprozess eines Produkts stärker überwacht werden soll.

