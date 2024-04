Streit um Grillverbot in Köln

Am Mittag gab es ein erstes Treffen mit einem Unternehmer, der Filteranlagen für Gaststätten installiert. Nach Angaben des Fachmanns müssten die fünf betroffenen Wirte jeweils bis zu 80.000 Euro in neue Filteranlagen investieren, um die von der Stadt geforderten Grenzwerte für ihren Grillrauch zu erreichen. Unklar ist aber offenbar bisher, ob sich der finanzielle Aufwand für die Betreiber der Restaurants lohnt.

Ein Wirt hat bereits eine Anwältin engagiert, um gerichtlich gegen das Grillverbot des Kölner Umweltamtes vorzugehen. Andere Wirte planen jetzt ebenfalls, sich durch Anwälte vertreten zu lassen. Wollten die betroffenen Restaurantbetreiber heute entweder keine Stellungnahme zu dem Grillverbot abgeben oder sie waren nicht erreichbar. Die Androhung des Grillverbots, die den Wirten am Donnerstag vor Ostern schriftlich zugegangen ist, kam für sie offenbar überraschend

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



WDRaktuell / 🏆 25. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Nach Streit beim Karneval in Köln: Ohr abgebissenAmtsgericht Köln

Herkunft: WDRaktuell - 🏆 25. / 68 Weiterlesen »

Beschäftigt einige: „Dune 2”-Regisseur will Sandwurm-Mysterium noch beantwortenIn 'Dune 2' durften Fans endlich einen Ritt auf einem Sandwurm in Detail bestaunen. Die Frage, die sich viele Zuschauer*innen danach stellten,..

Herkunft: KINOde - 🏆 36. / 63 Weiterlesen »

Reizgas an Schule in Berlin-Wilmersdorf versprüht: Über 60 Verletzte, einige Schüler im KrankenhausDie Berliner Feuerwehr ist mit über 30 Einsatzkräften vor Ort an einer Schule, weil dort Reizgas versprüht wurde. Zahlreiche Schüler wurden verletzt.

Herkunft: berlinerzeitung - 🏆 10. / 74 Weiterlesen »

Einige der härtesten Kämpfe überhaupt: Amazons 80er-Action-Remake mit Jake Gyllenhaal haut voll reinDas Action-Remake „Road House“ hatte seine Weltpremiere auf dem SWSX. Die ersten Stimmen klingen überwiegend begeistert. Etwas Kritik gibt..

Herkunft: KINOde - 🏆 36. / 63 Weiterlesen »

Al Pacino entschuldigt sich nach Oscar-Rede: 'Es scheint einige Kontroversen zu geben'Al Pacinos vermeintlicher Oscar-Fauxpas sorgte für Aufsehen. Jetzt hat sich der Schauspieler selbst mit einem Statement zu Wort gemeldet.

Herkunft: gala - 🏆 63. / 61 Weiterlesen »

Für einige die drängendste Frage nach „Dune 2”: Regisseur will Sandwurm-Rätsel noch beantwortenIn 'Dune 2' durften Fans endlich einen Ritt auf einem Sandwurm in Detail bestaunen. Die Frage, die sich viele Zuschauer*innen danach stellten,..

Herkunft: KINOde - 🏆 36. / 63 Weiterlesen »