Streit um Elefanten: Grüne Ministerin erhält vergiftetes Angebot

In Botswana sind sie nicht gut auf Steffi Lemke zu sprechen. Gerade hat die grüne Ministerin für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz ein vergiftetes Angebot bekommen: Elefanten. Keine Exemplare für den Schreibtisch – richtige Elefanten. Und zwar recht viele. Präsident Mokgweetsi Masisi sagt: „Wenn ihr Elefanten so mögt, dann nehmt bitte 20.000 von ihnen an.

“Zu diesem politischen Streit gehören freilich nicht nur Lemke und Masisi, sondern auch die „Bild“-Zeitung, eine Abgeordnete der CSU und die Jäger. Es gibt in Deutschland 436.325 Menschen mit Jagdschein. Mehr als die Hälfte von ihnen ist Mitglied im Deutschen Jagdverband. Nicht jede oder jeder ist auf der Pirsch nach Elefanten. Aber wohl viele schätzen Trophäen.Lemke ruft die Opposition auf den PlanDer Artenschutz trieb die Grünen schon bei den Koalitionsverhandlungen der Ampel u

Streit über Artenschutz: Botswana will, dass Deutschland 20.000 Elefanten aufnimmtDas afrikanische Land verdient am Export von Jagdtrophäen, Deutschland möchte ihn einschränken. Nun wagt Botswanas Präsident einen ungewöhnlichen Schritt.

