Streit um Campingplatz in Prerow: Mediationsverfahren abgelehnt

Im Streit um einen der wohl schönsten Campingplätze Deutschlands bleiben die Fronten hart. Juristen befassen sich mit dem Fall. Eine außergerichtliche Verständigung ist unwahrscheinlich. Prerow /Schwerin (dpa/mv) - Die landeseigene Stiftung Umwelt und Naturschutz MV hat ein gerichtlich vorgeschlagenes Mediationsverfahren im Fall des umstrittenen Dünen- Campingplatz es in Prerow abgelehnt. Das bestätigte der Geschäftsführer der Stiftung , Bjørn Schwake, am Freitag der Deutschen Presse-Agentur.

Der Pachtvertrag mit dem Betreiber Regenbogen AG sei zum 31. Dezember 2023 ausgelaufen und der Platz trotz mehrfacher Aufforderung nicht geräumt worden. 'Da gibt es einfach nichts mehr zu reden', sagte Schwake. Der Vorschlag eines Mediationsverfahrens gehöre zum Standardprocedere. In dem Verfahren vor dem Landgericht Rostock geht es um eine Räumungsklage der Stiftung gegen den bisherigen Betreiber des Dünen-Campingplatzes, Regenbogen AG

