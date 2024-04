Streit um Betreuung von Alain Delon erreicht Finanzgeschäfte

Der Streit um die Betreuung von Alain Delon hat nun auch seine Finanzgeschäfte erreicht: Seine Tochter Anouchka kritisierte am Freitag die Entscheidung der französischen Justiz, dass der Aktuelle Nachrichten , Hintergründe und Analysen direkt auf Ihr Smartphone. Dazu die digitale Zeitung. Hier gratis herunterladen. Alain Delon s rechtliche Betreuung , die bislang vor allem für medizinische Entscheidungen zuständig war, war zuvor nach Informationen der Nachrichten agentur AFP ausgeweitet worden.

„Dies bedeutet, dass er bei der“, hieß es. Die verstärkte Betreuung bedeute auch, dass der Betreuer Zugriff auf Delons Bankkonto hat und Ausgaben für den 88-Jährigen tätigen kann. Diese Entscheidung sei „übertrieben“, kritisierte am Freitag der Anwalt von Anouchka Delon im Radiosender RTL. „Und sie ist zudem demütigend.“ Für Alain Delon werde es „schwierig sein, damit zu leben“, denn der 88-Jährige „hat ja nicht seinen Verstand verloren“

Alain Delon Betreuung Finanzgeschäfte Tochter Kritik

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



Tagesspiegel / 🏆 42. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Caritas bietet Betreuung für Kinder von Mitarbeitenden anDie Caritas bietet ihren Mitarbeitenden eine Lösung für die Betreuung ihrer Kinder am Wochenende. Bei dem Angebot "Wochenendkids" werden die Kinder von Caritas-Mitarbeitenden in der Kita Rastpfuhl betreut.

Herkunft: szaktuell - 🏆 61. / 61 Weiterlesen »

Bei eingeschränkter Betreuung: So holen sich Eltern ihre Kitabeiträge zurückPersonalmangel und Krankheitswellen sorgen dafür, dass kaum noch Kitas im Regelbetrieb arbeiten. Ein Experte verrät, welche Folgen ein Gang vors Gericht hätte.

Herkunft: nwnews - 🏆 22. / 68 Weiterlesen »

Kein Kavaliersdelikt: Schwarzarbeit in Pflege und BetreuungEssen (ots) - - mindestens 150.000 osteuropäische Betreuungskräfte illegal in deutschen Haushalten- rechtliche Konsequenzen bei Schwarzarbeit- Wahl eines seriösen Dienstleistungsanbieters zahlt sich ausMindestens

Herkunft: FN_Nachrichten - 🏆 88. / 53 Weiterlesen »

Thüringen: Kinderschutzbund fordert bessere Kita-BetreuungDie Thüringer Landespolitik ringt noch um Verbesserungen im Kindergartengesetz. Derweil machen Verbände weiter Druck. Der Kinderschutzbund zeigt sich enttäuscht über den Zeitverzug.

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89 Weiterlesen »

Bei eingeschränkter Betreuung: So holen sich Eltern ihre Kita-Beiträge zurückEin Experte verrät, wieso für Eltern von Kita-Kindern der Gang vor Gericht gute Chancen hätte. Und warnt gleichzeitig vor den Folgen.

Herkunft: nwnews - 🏆 22. / 68 Weiterlesen »

„Nur noch wütend“: Darum zahlen Eltern voll für immer weniger Kita-BetreuungMittlerweile bringt die Betreuungskrise Mütter und Väter in Existenznot. Ein Bielefelder Vater erzählt, warum er trotz guter Rechtsgrundlage nicht klagt.

Herkunft: nwnews - 🏆 22. / 68 Weiterlesen »