Streit um Autobahntunnel verzögert Bau von Wohnungen in Berlin

Mit dem Bau der rund 5.000 Wohnungen im Berliner Schumacher-Quartier geht es nicht voran. Denn wegen des Autobahntunnels unter den geplanten Wohnhäusern gibt es weiter Streit. Nun greifen die Planer zu einem Trick.in Berlin-Tegel müssen angepasst werden. Das hat der rbb von Verfahrensbeteiligten erfahren. Demnach muss der Bebauungsplan für das neue Quartier auf dem ehemaligen Flughafengelände mit rund 5.000 Wohnungen geteilt werden.Rund 5.

000 Wohnungen sollen auf dem ehemaligen Flughafen Tegel entstehen. Das "Schumacher Quartier" gilt als stadtplanerisches Leuchtturmprojekt. Doch die Vorbereitungen sind ins Stocken geraten.Grund ist die Verhandlung mit der bundeseigenen Autobahn GmbH, die einen größeren Abstand der Wohnhäuser vom darunterliegenden Tunnel der A 111 fordert. Seit Monaten wird bereits darüber verhandelt: Die Autobahn GmbH fordert, dass die neuen Wohnhäuser mindestens 40 Meter entfernt vom Autobahntunnel entstehen müssten. Die Planungen sehen allerdings bislang nur einen Abstand von 15 bis 20 Meter vo





rbb24 » / 🏆 12. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Adorf appelliert im Nürburgring-Streit: Macht es wie beim Permit!Dirk Adorf von der Fahrer-AG der ILN appelliert an die Parteien im Nürburgring-Streit: Vernünftige Menschen setzen sich an einen Tisch und finden Lösungen

Herkunft: MST_AlleNews - 🏆 28. / 65 Weiterlesen »

Probleme in einer PartnerschaftIn jeder Partnerschaft gibt es hin und wieder Streit oder eine Krise. Sich der Probleme bewusst zu werden, kann auch eine Veränderung anstoßen. Wenn beide das wollen.

Herkunft: sixxTV - 🏆 111. / 51 Weiterlesen »

BVB kann auch gegen Mainz nicht gewinnenDie Ergebniskrise von Borussia Dortmund in der Fußball-Bundesliga verschärft sich. Auch das Heimspiel gegen Abstiegskandidat 1. FSV Mainz 05 konnte der BVB nicht gewinnen und musste sich mit einem 1:1 (1:1) begnügen. Der Druck auf Trainer Edin Terzic steigt.

Herkunft: sportschau - 🏆 4. / 86 Weiterlesen »

Anzeichen dafür, dass dein Partner nicht der Richtige istDu hattest Schmetterlinge im Bauch, Konfetti im Kopf und bist mit deinem Liebsten auf einem geflügelten Einhorn über Regenbogen Richtung Wolke 7 geritten? Aber jetzt ist alles anders und du hast das Gefühl, da stimmt was nicht? Diese Anzeichen verraten dir, dass der Mensch an deiner Seite womöglich doch nicht der Richtige ist und du womöglich in einer

Herkunft: sixxTV - 🏆 111. / 51 Weiterlesen »

Weihnachtsfilme für die FeiertageTolle Geschenke und leckeres Essen in guter Gesellschaft - und natürlich, die freien Tage vor dem Fernseher zu verbringen und Weihnachtsfilme zu gucken. Dabei müssen diese gar nicht mal klassisch weihnachtlich sein. Von Familienidylle vorm Weihnachtsbaum kann in der "Stirb langsam"-Filmreihe schließlich nicht die Rede sein. Und doch sind die Actionfilme mit Bruce Willis - auch wenn der Hollywood-Star das nicht so sieht - für viele zu einer Tradition geworden. Ähnlich steht es um die "Harry Potter"-Filme, genauer: um den ersten Teil, den sich viele Menschen unterschiedlichen Alters um Weihnachten herum nicht entgehen lassen können. Überhaupt scheinen Fantasy-Filme in dieser Zeit hoch im Kurs zu stehen. So lösen neben "Die Chroniken von Narnia" auch die "Gremlins - Kleine Monster" festliche Gefühle aus. Wer es dann doch lieber etwas traditioneller mag, hier sind die erfolgreichsten Weihnachtsfilme aller Zeiten, angefangen mit "Santa Clause - Eine schöne Bescherung" auf Platz 10.

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89 Weiterlesen »

Triage: Wer wird behandelt, wenn die Intensivbetten nicht mehr für alle Patienten reichen?Wenn Personal und Technik auf Intensivstationen knapp werden, sollen Ältere und Menschen mit Behinderungen nicht benachteiligt werden. Das sieht die Triage-Regelung vor, die seit November 2022 im Infektionsschutzgesetz steht. Der Ärzteverband Marburger Bund will das umstrittene Triage-Gesetz nun kippen, da es gegen die Grundrechte von Ärztinnen und Ärzte verstoße. 14 Notfall- und Intensivmediziner haben daher im Dezember 2023 Verfassungsbeschwerde gegen das Infektionsschutzgesetz (IfSG) des Bundes eingelegt.

Herkunft: DLFNachrichten - 🏆 96. / 51 Weiterlesen »