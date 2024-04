Streit um Alain Delons Vermögen: Kinder liefern sich bizarren Zoff um ihren Vater

Der französische Schauspiel-Star stand immer auf der Sonnenseite des Lebens. Am Ende bleiben nur noch Streit , Hass und der Wunsch zu sterben. In Frankreich wird mal wieder ein Denkmal zerlegt. Nach Gérard Depardieu, der an seiner Demontage allerdings selbst schuld ist, trifft es nun Alain Delon . Den Eleganten, den Arroganten, den einst schönsten Mann der Welt, in den sich sogar Romy Schneider verliebte.

Doch nun kommen die Zerstörer aus der eigenen Familie: Alains Kinder liefern sich zur Zeit einen bizarren Zoff um ihren Vater – oder viel mehr um sein Geld. Alain Delon hatte per Testament verfügt, dass Tochter Anouchka die Hälfte bekommt und die Delon-Söhne Anthony und Alain-Fabien jeweils ein Viertel. Es geht um viel: das Vermögen des Weltstars wird auf bis zu 300 Millionen Euro geschätzt. Die Kinder zoffen sich aber auch um Papas Tod, dabei lebt Alain Delon noch. Aktuell auf seinem Landsitz im französischen Douchy, wo er von Tochter Anouchka gepflegt wird

