Streit über Blockabfertigung am Brenner eskaliert

Der Streit über die Blockabfertigung am Brenner eskaliert. Italien wendet sich an die EU-Kommission, will aber auf jeden Fall klagen. Deutschland kann profitieren. Rom – Der sogenannte Transitstreit zwischen Italien und Österreich spitzt sich weiter zu. Wegen der Einschränkungen des Verkehrs über die Brenner -Strecke. Am Montag, 8. April, findet vor der Europäischen Kommission die erste Anhörung statt. Der italienische Verkehrsminister Matteo Salvini warf Österreich im Vorfeld Arroganz vor.

Seine Regierung habe ein Dossier vorbereitet, das „die Arroganz und die Ungerechtigkeit der österreichischen Entscheidung belegen“, sagte der Politiker der rechtspopulistischen Partei Lega.gegenüber dem Parlament in Rom. Die von Österreich verhängten Einschränkungen des Lkw-Verkehrs über die Brenner-Strecke seien „inakzeptabel und unhaltbar, weil sie die Hauptverbindungsachse zwischen dem Norden und Süden Europas blockieren“

