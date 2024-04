Streit bei 'Prominent getrennt': Sandra schießt gegen Ex-Flirt Max

Sandra Sicora (31) und Max Bornmann sind sich spätestens seit ihrer Teilnahme an Are You The One – Reality Stars in Love nicht mehr grün. Dort bandelten die beiden miteinander an, doch nach der Show krachte es so richtig. Bei Prominent getrennt treffen sie nun wieder aufeinander. Auch hier ist der Streit vorprogrammiert. Im Interview mit Promiflash schießt Sandra heftig gegen ihren Ex-Flirt: 'Max ist ein falscher Mensch! Er ist unehrlich und erzählt Lügen.

' In der TV-Show wolle sie ihn konfrontieren: 'Zum Glück war er nie mein Ex-Freund, aber ich muss trotzdem ein paar Dinge mit ihm klären.' Der Streit mit Max ist jedoch nicht die einzige Auseinandersetzung, mit der die Ex on the Beach-Bekanntheit bei 'Prominent getrennt' zu kämpfen hat. Mit Kim Virginia Hartung (28) kommt es direkt bei der Begrüßung zum ersten Knall. Sandra will der Dschungelcamperin nämlich nicht die Hand geben. 'Die ist halt ein bisschen psycho unterwegs', kommentiert Kim die Situation im Nachhinei

Sandra Sicora Max Bornmann Prominent Getrennt Streit Reality-TV

