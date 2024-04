Streiks im Nahverkehr in Nordrhein-Westfalen

Im Tarifstreit bei den kommunalen Verkehrsbetrieben in Nordrhein-Westfalen müssen Millionen Fahrgäste des öffentlichen Personennahverkehr in den kommenden Tagen mit Streik s rechnen. In Ostwestfalen-Lippe ruft Verdi für Dienstag zu Arbeitsniederlegungen auf. Das teilte die Gewerkschaft am frühen Montagmorgen mit.

Wo stehen die Verhandlungen? Die Arbeitgeberseite hatte zuvor ein verbessertes Angebot vorgelegt. Es sehe unter anderem bis zu vier zusätzliche freie Tage für bestimmte Beschäftigtengruppen vor, teilte der kommunale Arbeitgeberverband KAV NW am Donnerstag mit. Damit werde auf die von den Gewerkschaften erhobene Hauptforderung nach Entlastungstagen in weitreichendem Umfang eingegangen, hieß es.

Streik Nahverkehr Nordrhein-Westfalen Verdi Arbeitsniederlegungen

