Streetfood-Festival in Kirchlengern lockt Besucher an

Kirchlengern . Zum zweiten Mal hat die Gemeinde Kirchlengern zusammen mit dem Wirtschaftsförderverein „ Kirchlengern handelt“ am vergangenen Wochenende zum Streetfood-Festival eingeladen. Die Lübbecker Straße wurde von der Fiemerstraße bis zum Eschweg für Fahrzeuge gesperrt und zur Flaniermeile umgestaltet. Ein Flohmarkt säumte den Weg hinauf zum Rathaus, wo sich die Wagen des Streetfood-Festival s anschlossen. Es folgte die Ausstellung „ Kirchlengern Mobil“.

Petra Töpler sagt: „Uns gefällt die entspannte Stimmung hier auf dem Festival. Wir genießen es, bei dem schönen Wetter das Nützliche mit dem Schönen zu verbinden. Eine tolle Veranstaltung“. Angebote auch vom ADFC Der ADFC ist mit seinen Ortsgruppen Enger/Spenge und Löhne erstmalig vertreten. „Die Gemeinde Kirchlengern hat angefragt, ob wir dabei sein wollen. Wir haben sofort zugestimmt“, sagt Sigrid Dieckmann. „Die Stimmung gefällt uns hier richtig gut.

Kirchlengern Streetfood-Festival Flaniermeile Flohmarkt Ausstellung Einkaufsmöglichkeiten

