Streamer erlebt iPhone-Explosion während Live-Stream

Der völlig überraschte Streamer brachte sich fluchend in Sicherheit, während das Gerät explodierte und mit einem Pfeifgeräusch auf seinem Tisch brannte. Was genau passiert ist, könnt ihr in diesem Clip seines Streams ansehen, den er auf X hochgeladen hat:An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden.Dabei soll es sich um ein iPhone 11 Plus handeln.

Am Ende des Clips hält der Streamer das völlig verschmorte Handy in die Kamera. Grundsätzlich sollte es in so einer Situation das oberste Gebot sein, sich und seine Mitmenschen in Sicherheit zu bringen, zumal bei so einem Brand auch giftige Dämpfe austreten. Der Streamer hat hier aber wohl auch unter Schock reagiert. Das Video lässt vermuten, dass der Akku des iPhones beschädigt war und in Flammen aufging. Die Lithium-Ionen-Akkus können sich bei älteren Modellen aufblähen - aber auch nicht aufgeblähte Akkus fangen bei Beschädigungen im schlimmsten Fall Feuer und explodieren manchmal sogar





GameStar_de » / 🏆 118. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Streamer MontanaBlack beleidigt kleineren StreamerMarcel „MontanaBlack“ Eris (35) soll sich im Stream über einen kleineren Streamer, Marius „drecksuser,“ lustig gemacht und diesen beleidigt haben.

Herkunft: MeinMMO - 🏆 1. / 99 Weiterlesen »

LIVE-Trading mit Rüdiger Born | Analyse, Trading-Ideen und Daytrading | Börse & Märkte LIVERüdiger Born analysiert und tradet LIVE, mit direkten Markteinschätzungen, Erläuterungen und Trades. Heute: Wall Street Werte wie Dow Jones, Rohstoffe wie Oil, Aktien wie PayPal. CHARTANALYSE und viele wertvolle Tipps vom Daytrader Born.

Herkunft: - 🏆 87. / 53 Weiterlesen »

Bundesliga heute: Hoffenheim - Leverkusen LIVE im TV, Live-Ticker & LivestreamDie TSG Hoffenheim empfängt heute Bayer 04 Leverkusen. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr in der PreZero Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Live-Ticker verfolgen können.

Herkunft: SPORT1 - 🏆 109. / 51 Weiterlesen »

Bundesliga heute: Köln - Augsburg LIVE im TV, Live-Ticker & LivestreamDer 1. FC Köln empfängt heute den FC Augsburg. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr im RheinEnergieStadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Live-Ticker verfolgen können.

Herkunft: SPORT1 - 🏆 109. / 51 Weiterlesen »

Bundesliga heute: Mainz - Leipzig LIVE im TV, Live-Ticker & LivestreamDer 1. FSV Mainz 05 empfängt heute RB Leipzig. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr in der MEWA Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Live-Ticker verfolgen können.

Herkunft: SPORT1 - 🏆 109. / 51 Weiterlesen »

Bundesliga heute: BVB - FC Bayern LIVE im TV, Live-Ticker & LivestreamBorussia Dortmund empfängt heute den FC Bayern München. Der Anstoß ist um 18:30 Uhr im Signal Iduna Park. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Live-Ticker verfolgen können.

Herkunft: SPORT1 - 🏆 109. / 51 Weiterlesen »