Straubing Tigers verlieren erneut knapp und stehen vor dem Aus

Wieder ein ganz knappes Ding, doch wieder steht am Ende eine Niederlage für die Straubing Tigers . In einem erneuten Halbfinaldrama stehen die Niederbayern erneut ohne Sieg da und haben nun drei 'Match-Punkte' gegen sich. Das 2:3 (1:2, 1:1, 0:0) bedeutet einen 0:3-Rückstand in der Play-off-Serie. Und noch nie hat in der Geschichte der DEL eine Mannschaft einen 0:3-Rückstand noch drehen können. Die erste Chance, den Finaleinzug perfekt zu machen, haben die Berliner schon am Sonntag (14.

00 Uhr) in Straubing. Sollte es dann nicht klappen, hätten die Eisbären danach auf eigenem Eis die Möglichkeit, nach ihrer völlig verkorksten Vorsaison wieder um den Titel zu spielen.Zwei Tage nach dem 4:3 nach dreifacher Verlängerung und damit dem drittlängste Spiel in der DEL-Geschichte war die Partie wieder lange offen. Die Tigers gerieten jedoch früh mit 0:2 in Rückstand, kämpften sich aber zurück. Das war nach der dreimaligen Overtime unter der Woche umso bemerkenswerte

Straubing Tigers Play-Offs Niederlage DEL Halbfinale

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



BR24Sport / 🏆 39. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Deutsche Eishockey Liga (DEL): Schwenninger WIld Wings - Straubing Tigers: Straubing gleicht ausDie Straubing Tigers und die Schwenninger Wild Wings liefern sich im Play-off-Viertelfinale der Deutschen Eishockey Liga (DEL) ein Duell, das noch mindestens zwei Spiele weiter geht. Im vierten Match der Best-of-seven-Serie glich Straubing aus.

Herkunft: BR24Sport - 🏆 39. / 63 Weiterlesen »

Straubing Tigers gewinnen fünftes Spiel im Viertelfinale gegen Schwenningen mitDie idowa-Sportredaktion informiert Sie aus Straubing über aktuelle Nachrichten rund um die Tigers – Ergebnisse, Transfers und Kader-News.

Herkunft: idowa - 🏆 34. / 63 Weiterlesen »

Straubing Tigers - Schw. Wild Wings : | ViertelfinaleInfos, Statistik und Bilanz zum Spiel Straubing Tigers - Schw. Wild Wings

Herkunft: kicker_BL - 🏆 117. / 51 Weiterlesen »

Schw. Wild Wings - Straubing Tigers 1:5 | ViertelfinaleAlle Tore und Highlights zum Spiel Schw. Wild Wings - Straubing Tigers im Video

Herkunft: kicker_BL - 🏆 117. / 51 Weiterlesen »

Straubing Tigers gewinnen viertes Spiel im Viertelfinale mit 5:1 gegenDie idowa-Sportredaktion informiert Sie aus Straubing über aktuelle Nachrichten rund um die Tigers – Ergebnisse, Transfers und Kader-News.

Herkunft: idowa - 🏆 34. / 63 Weiterlesen »

Schw. Wild Wings - Straubing Tigers 0:2 | ViertelfinaleLiveticker mit allen Spielereignissen, Toren und Statistiken zum Spiel Schw. Wild Wings - Straubing Tigers

Herkunft: kicker_BL - 🏆 117. / 51 Weiterlesen »