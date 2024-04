Straubing Tigers und Eisbären Berlin spielen drittlängstes DEL-Spiel in der Geschichte

In Straubing wird Geschichte geschrieben! Nach 110:40 Minuten wird das Spiel zwischen den Straubing Tigers und den Eisbären Berlin erst in der 3. Overtime kurz vor Mitternacht entschieden. Damit ist es das drittlängste DEL-Spiel in der Geschichte, begonnen hatte um 19 Uhr übrigens. Die Eisbären Berlin gewinnen mit 4:3 und können sich bei Ty Ronning bedanken, der den Siegtreffer erzielte. Damit führen die Berliner in der Halbfinal-Serie mit 2:0."Das hat sich auf jeden Fall lang angefühlt.

Es war ein großartiger Kampf. Ich muss ehrlich sagen, dass die ersten Drittel von mir nicht gut waren, aber die Jungs haben mich aufgefangen. Das ist ein Teamsport und das haben wir gezeigt und Eisbären-Hockey gespielt", sagt Ty Ronning."Ich hatte das Gefühl, dass wir eigentlich das Spiel gemacht haben. Wir hatten Berlin eingespielt. Ich dachte, wir waren klar besser. Am Ende zählt nur der Sieg und den haben wir nicht gehol

