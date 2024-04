Strafverfolgung von Kleindealern: Hamburgs „Taskforce Drogen“ muss weg

Mit der Legalisierung von Marihuana hat die Sondereinheit der Hamburger Polizei jede Existenzberechtigung verloren. Höchste Zeit, sie aufzulösen. Polizeigewalt gegen Kleindealer ist oft völlig überzogen und unnötig. Weed ist legal – aber was bedeutet das für die Kleindealer, die sich mit dem Straßenverkauf das Taschengeld beziehungsweise die Asylbewerberleistungen aufbessern? Wahrscheinlich werden sie ihrer Tätigkeit weiter nachgehen, denn sie haben ja immer noch keine Arbeitserlaubnis.

Und die Nachfrage wird weiterhin bestehen, solange es keinen unkomplizierten Verkauf gibt. Denn nicht jeder, der ab und zu einen Joint raucht, hat Bock, sich zum Grasgärtner fortzubilden. Sein Bier braut man sich ja auch nicht selber, nur weil man es darf

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



tazgezwitscher / 🏆 26. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Nach Taurus-Leak: Bas will Strafverfolgung wegen Geheimnisverrat aufnehmenBundestagspräsidentin Bas will nach dem Leak zum Taurus offenbar eine Ermächtigung zur Strafverfolgung erteilen. Nach der geheimen Sitzung des Verteidigungsausschusses waren pikante Informationen an die Öffentlichkeit gelangt.

Herkunft: focusonline - 🏆 6. / 82 Weiterlesen »

Ukraine-Krieg im Liveticker: +++ 23:24 Selenskyj mahnt zur Strafverfolgung russischer Kriegsverbrechen +++Lesen Sie alle aktuellen Entwicklungen und Nachrichten über den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine im Liveticker von ntv.de.

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89 Weiterlesen »

Verfolgung russischer Kriegsverbrechen: Ringen um GerechtigkeitIm niederländischen Den Haag treffen sich über 60 Staaten, um die Strafverfolgung der russischen Kriegsverbrechen aufzunehmen.

Herkunft: tazgezwitscher - 🏆 26. / 67 Weiterlesen »

„Das ist wirklich wild“: Baustellen-Wirrwarr macht Hamburgs Autofahrer verrücktWer derzeit mit dem Auto nach Altona fahren oder – noch schlimmer – wieder von dort wegfahren will, der sieht die Straßen vor lauter rot-weißen

Herkunft: mopo - 🏆 75. / 59 Weiterlesen »

Verkehr: Hamburgs Linienbusse sind langsamer als vor 20 JahrenHamburg (lno) - Die durchschnittliche Reisegeschwindigkeit der Linienbusse in Hamburg ist in den vergangenen 20 Jahren gesunken. Schafften die Busse der

Herkunft: sternde - 🏆 31. / 63 Weiterlesen »

Hamburgs Chilehaus: Welterbe und Wahrzeichen des ÜberseehandelsDer Kaufmann Henry B. Sloman beauftragte den heute legendären Bau. 100 Jahre danach ist Urenkelin Irmelin Sloman auf Spurensuche.

Herkunft: ndr - 🏆 68. / 61 Weiterlesen »