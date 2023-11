Strafgesetzbuch: Paragraf 362 hätte reformiert werden sollen – so kommen einige Mörder ungesühnt davon

Der Konjunktiv ist angebracht, die Prophezeiung des Vaters eingetreten. Das Bundesverfassungsgericht hat am Dienstag die Änderung des Strafgesetzbuches gekippt. Sie hatte vorgesehen, rechtskräftig freigesprochene Personen bei schwersten Straftaten aus „dringenden Gründen“ erneut vor Gericht bringen zu können.Die Neuregelung sei mit dem Grundgesetz nicht vereinbar, urteilten die Richter.

Es ist richtig, dass zu Recht Freigesprochene nicht ein Leben lang einen neuen Prozess fürchten müssen, rechtskräftige Urteile auch rechtskräftig bleiben. Mit dem Artikel 103 hatten die Väter des Grundgesetzes Lehren aus der NS-Zeit gezogen, in der willkürlich Urteile aufgehoben und neue Strafen verhängt worden waren.nur schwer zu ertragen. Denn es geht nicht um einen Eierdieb oder Einbrecher.

Weil kein Bus mehr fuhr, hatte sich die 17-jährige Schülerin nach einer Chorprobe am Abend des 4. November 1981 dazu entschlossen, die 14 Kilometer weite Strecke aus dem niedersächsischen Celle bis nach Hause zu trampen. Doch dort kam die Jugendliche nie an. Vier Tage später entdeckten Spaziergänger ihre Leiche, Frederike war vergewaltigt und mit mehreren Messerstichen getötet worden.

Als Tatverdächtiger konnte ein 22 Jahre alter Mann ermittelt werden, der 1982 wegen Mordes an der Schülerin zu lebenslanger Haft verurteilt wurde. Der Bundesgerichtshof hob das Urteil auf und verwies das Verfahren an ein anderes Landgericht, das den Tatverdächtigen ein Jahr später aus Mangel an Beweisen freisprach.

