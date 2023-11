Strafe für Draymond Green nach Würge-Attacke

Der Angriff des Warriors-Forward hat Folgen: Die NBA begründet die Härte der Strafe mit früheren Verfehlungen. Die Würge-Attacke von Warriors-Star Draymond Green hat Folgen: Die NBA hat den Forward für fünf Spiele ohne Bezahlung gesperrt.

Der 33-Jährige hatte am Dienstag seinen Gegenspieler Rudy Gobert von den Minnesota Timberwolves im Stil eines MMA-Kämpfers von hinten in einen Würgegriff genommen und damit 'eine Auseinandersetzung auf dem Spielfeld eskalieren' lassen, wie die Liga am Mittwoch urteilte. Green war einer von drei Spielern, die wegen einer Schlägerei während des saisoninternen Tourniers des Feldes verwiesen wurden. NBA-Vizepräsident Joe Dumars nannte die Attacke von Green in einer Erklärung 'unsportlich und gefährlich'. Es ist nicht Greens erstes Vergehen in einer solchen Art. Sein unsportliches Verhalten in der Vergangenheit habe eine Rolle bei der Länge der Sperre gespielt, sagte Dumar





🏆 37. ransport » Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Draymond Green: Die größten Skandale des Warriors-StarsDraymond Green von den Golden State Warriors sorgte (mal wieder) für einen Eklat. Bei der Partie gegen die Minnesota Timberwolves flog der Power Forward der Warriors bereits nach 100 Sekunden vom Feld.

Herkunft: ransport - 🏆 37. / 55,44 Weiterlesen »

Formel 1 Premiere auf dem Las Vegas Strip Circuit 2023Die neue Rennstrecke von Las Vegas wird ein Schock für die Sinne sein, aber es sind nicht nur die Neonlichter, die atemberaubenden Wahrzeichen und die nächtliche Partystimmung, die sie auszeichnen werden. Mit 6,1 Kilometern ist sie nach Spa und Dschidda die drittlängste Strecke der Formel 1 und mit ihren 17 meist flüssig zu fahrenden Kurven wird sie auch eine der schnellsten sein. Es ist nicht das erste Mal, dass die Formel 1 die Stadt der Sünde besucht - 1981 und 1982 fand das Rennen auf dem Parkplatz des Caesars Palace statt. Diesmal ist alles ganz anders, denn die Strecke führt die Fahrer durch einige der berühmtesten Straßen der Stadt. Man kann sich darauf gefasst machen, dass die Autos unter Fußgängerbrücken, an Einschienenbahnen und zwischen vielen der großen Casinos auf dem Strip hindurchfliegen

Herkunft: MST_AlleNews - 🏆 37. / 55,44 Weiterlesen »

Erst die Dürre, dann die Flut: Somalia bekommt Klimakrise tödlich zu spürenNach der extremen Dürre folgen nun in Somalia die Überschwemmungen. Die Vereinten Nationen warnen vor einer Jahrhundert-Flut, die in dem vom Bürgerkrieg geplagten Land mehr als 1,6 Millionen Menschen gefährden könnte.

Herkunft: ntvde - 🏆 37. / 55,44 Weiterlesen »

Krieg gegen die Ukraine: So ist die LageRussland muss wegen seines Krieges gegen die Ukraine mit weiteren Strafmaßnahmen der EU rechnen. Zudem hat es in Russland erneut mehrere Brandanschläge auf örtliche Musterungsämter gegeben. So ist die aktuelle Lage im UkraineKrieg.

Herkunft: berlinerzeitung - 🏆 37. / 55,44 Weiterlesen »

Niederländische Regierung gibt Pläne zur Begrenzung der Flüge auf Schiphol aufUnter dem Druck der US-Regierung und der Europäischen Union hat die niederländische Regierung ihre Pläne aufgegeben, die Zahl der Flüge auf dem Amsterdamer Flughafen Schiphol im nächsten Sommer zu begrenzen. Die Entscheidung ist ein Sieg für die Luftfahrtbranche, einschließlich Air France-KLM und für US-Fluggesellschaften wie Delta und Jetblue, die sich gegen die Begrenzung ausgesprochen hatten. Gleichzeitig bedeutet sie eine Niederlage für Umweltschützer und Anwohnergruppen, welche die Begrenzung unterstützt hatten.

Herkunft: airliners_de - 🏆 37. / 55,44 Weiterlesen »

Hoffnungen auf Bitcoin-Spot-ETF sorgt für Kursfantasie: Bitcoin im Rally-ModusDer Bitcoin legt im laufenden Jahr einen beeindrucken Lauf hin. Pünktlich zum Jahresstart begann die Ur-Cyberwährung eine rasante Rally. Am 24. Oktober überstieg der Bitcoin zum ersten Mal seit Mai 2022 wieder die 35.000-US-Dollar-Marke. Beim aktuellen Stand von 36.471 US-Dollar liegt der Bitcoin auf Jahressicht gut 123 Prozent im Plus (Stand: 14. November 2023). Damit performte die größte Kryptowährung deutlich stärker als die meisten anderen Cyberdevisen, beispielsweise liegt der Ether seit Januar etwa 74 Prozent im Plus, bei Ripple belaufen sich die Jahresgewinne bislang auf 96 Prozent. Hoffnungen auf Einführung eines Bitcoin-Spot-ETFs in den USAEinen wichtigen Grund für die Outperformance des Bitcoin bilden die Spekulationen rund um die baldige Einführung eines Bitcoin-Spot-ETFs in den USA

Herkunft: FinanzenNet - 🏆 37. / 55,44 Weiterlesen »