Strafbefehl gegen Alexander Zverev wegen Körperverletzung

(26) erlassen. Zur Erklärung: Ein Strafbefehl ist ein schriftlicher Bescheid, der ohne die sonst übliche mündliche Hauptverhandlung eine Strafe für eine Tat festlegt, die jemandem zur Last gelegt wird. In Zverevs Fall: einfache Körperverletzung. Die konkrete Strafe: 450 000 Euro – 90 Tagessätze à 5000 Euro.(29) mindestens einmal gestoßen und gewürgt haben, so die Staatsanwaltschaft. Patea selbst ist Nebenklägerin, ihre Aussagen werden von den Behörden offenbar für glaubwürdig gehalten.

Zverev hingegen bestreitet die Vorwürfe und hat Einspruch eingelegt, für ihn gilt die Unschuldsvermutung. Es wird wohl im Frühjahr 2024 zu einer Gerichtsverhandlung kommen. Aussage steht gegen Aussage, es geht um Indizien und um Glaubwürdigkei

