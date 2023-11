Strafanzeige gegen Mazraoui: Bayern-Star droht Ärger mit der Justiz

Beck hat nach eigenen Angaben bei der Münchner Polizei und der Staatsanwaltschaft eine Strafanzeige gegen Mazraoui wegen der „Billigung von Straftaten“ erstattet, wie er der „Bild“-Zeitung sagte.„Die Aussage „hilf unseren unterdrückten Brüdern in Palästina, damit sie den Sieg erringen“ kann man nach dem Massaker vom 7.10. nur als Billigung der Taten der Hamas verstehen“, äußerte Beck auf „Bild“-Nachfrage.

Pünktlich zum Wochenende erhalten Sie von uns alle aktuellen News der Woche rund um den HSV kurz zusammengefasst – direkt per Mail in Ihr Postfach. Terroristen der im Gazastreifen herrschenden Hamas hatten am 7. Oktober in Israel ein Massaker unter Zivilisten angerichtet. In dem Konflikt starben bisher auf beiden Seiten Tausende Menschen.Zuletzt hatte auch der FC-Bayern-Fanklub „Kurt Landauer Zürich“ den Umgang der Münchner Vereinsführung mit Mazraoui kritisiert. Auch der Zentralrat der Juden in Deutschland hatte zuvor in einer Stellungnahme von Mazraoui „mehr Reue und Selbstkorrektur“ bei dem Münchner Profi vermisst.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SPORT1: Strafanzeige gegen Mazraoui! Bayern-Star drohen juristische KonsequenzenEin Politiker der Grünen stellt Strafanzeige gegen Noussair Mazraoui. Volker Beck hofft, dass die Justiz dem FC Bayern die Dimension der umstrittenen Personalie vor Augen führt.

Herkunft: SPORT1 | Weiterlesen ⮕

BILD: FC Bayern und Mazraoui: Kritik an Reaktion auf den Terrorangriff der HamasDie Reaktion des FC Bayern und des Spielers Mazraoui auf den Terrorangriff der Hamas auf Israel erregt weiterhin die Gemüter. Der Präsident des Zentralrats der Juden, Josef Schuster, fordert sichtbare harte Konsequenzen gegen den marokkanischen Nationalspieler. Der Präsident von Makkabi Deutschland, Alon Meyer, kritisiert den Umgang der Bayern mit dem Fall Mazraoui als absolut indiskutabel und inakzeptabel. Es passiert jedoch nichts. Im Gegensatz dazu hat Mainz 05 ein deutliches Zeichen gesetzt, indem der Niederländer Anwar El Ghazi freigestellt wurde. SPORT BILD sprach mit Ahmad Mansour, einem bekannten deutsch-israelischen Psychologen und Autor arabisch-palästinensischer Herkunft, der auch Fan des FC Bayern ist. Mansour zeigt sich enttäuscht von der Reaktion des FC Bayern und Mazraouis. Der Spieler erfüllt weder seine Vorbildfunktion mit seinem gefährlichen Post, der Auswirkungen auf eine ganze Generation hat, noch im Nachhinein. Mansour vermisst den Druck, der auf Mazraoui ausgeübt wird, ähnlich wie im Fall Joshua Kimmich, der sich geweigert hat, sich gegen Corona impfen zu lassen. Mansour vermisst auch Klarheit bei den anderen Spielern, insbesondere bei Leon Goretzka, der sich deutlich gegen Rechtsextremismus positioniert.

Herkunft: BILD | Weiterlesen ⮕

BILD_SPORT: Strafanzeige gegen Profi Noussair Mazraoui wegen Billigung von StraftatenDer Grünen-Politiker Volker Beck hat bei der Münchner Polizei und Staatsanwaltschaft Strafanzeige gegen den Fußballspieler Noussair Mazraoui erstattet. Beck wirft Mazraoui vor, die Taten der Hamas zu billigen.

Herkunft: BILD_Sport | Weiterlesen ⮕

SKYSPORTDE: Noussair Mazraoui vom FC Bayern von Volker Beck angezeigtDer Fall Noussair Mazraoui bereitet dem FC Bayern weiter Probleme.

Herkunft: SkySportDE | Weiterlesen ⮕

SKY SPORT NEWS HD: Noussair Mazraoui vom FC Bayern von Volker Beck angezeigtDer Fall Noussair Mazraoui bereitet dem FC Bayern weiter Probleme.

Herkunft: Sky Sport News HD | Weiterlesen ⮕

SKY SPORT NEWS HD: Noussair Mazraoui vom FC Bayern von Volker Beck angezeigtDer Fall Noussair Mazraoui bereitet dem FC Bayern weiter Probleme.

Herkunft: Sky Sport News HD | Weiterlesen ⮕